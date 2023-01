Jó nagy bírósági zakót kapott az Adidas

A sportszergyártó érvelése szerint Browne négycsíkos dizájnja túlzottan hasonlít az Adidas három csíkjához, Browne azonban azt mondta, valószínűtlen, hogy a vásárlók összekeverjék terveit a márkával - írja a BBC.

Az Adidas 7,8 millió dolláros kártérítést követelt, a New York-i bíróság azonban Browne oldalára állt.

Browne tervein rendszerint négy vízszintes csík szerepel, saját maga is gyakran hord ilyen zoknikat. Az Adidas márkához a három csík kötődik.

Mindezen túl Thom Browne tervei közt kevés a sportruházat, ruhadarabjai inkább a tehetősebbeknek készülnek

- kompressziós női leggingseiért például 300 ezer forintnak megfelelő összeget kérnek. Ügyvédjei mindezen túl azzal is érveltek, hogy a csíkok gyakran használt motívumok a divat világában. Thom Browne divattervező egy 2022 októberi divatbemutatón Párizsban, az inkriminált mintás csíkos zokniban. (Fotó: SAVIKO/Gamma-Rapho/Getty Images)

A per 2021-ben indult, de a tervező és a cég vitája már 15 éves múltra nyúlik vissza. 2007-ben az Adidas már szóvá tette, hogy Browne három csíkot alkalmaz dzsekijein. Ezt a tervező elfogadta, és innentől kezdve négy csíkot használ. Azóta azonban sokkal több üzlete van már világszerte, és sportruházatot is tervez. Profi focisták és celebek is viselik ruháit.

A Thom Browne Inc. szóvivője szerint

a vállalat elégedett az eredménnyel.

Az Associated Pressnek nyilatkozva a tervező azt mondta, reméli, hogy az eset inspirálni fog másokat is, akiknek a munkáját nagyobb cégek támadják meg.

"Fontos volt, hogy harcoljak és elmondjam a történetemet" - mondta.

A dokumentumokból kiderült, hogy az Adidas 2008 óta több mint 90 bírósági pert indított és több mint 200 megállapodást írt alá a védjegyével kapcsolatban.

Nyitókép: 99designs.de