Koalíciós présben Olaf Scholz: beszorult a Marder és a Leopard közé

Eljött az ideje, hogy nyugati technológiájú védelmi harcjárműveket küldjünk Ukrajnának – fogalmazott a német kormányszóvivő a Marderek tervezett szállításával kapcsolatban. Joe Biden amerikai elnök és a német kancellár a múlt hét közepén tájékoztatott arról, hogy az Egyesült Államok a tervek szerint Bradley típusú gyalogsági harcjárműveket, Németország pedig 20 milliméteres löveggel ellátott Marder páncélosokat szállít Kijevnek.

Az európai szövetségesek korábban szovjet gyártmányú harckocsikat szállítottak Kijevnek, de Ukrajna többször kérte, hogy nyugati harceszközökhöz is hozzájusson. Berlin eddig elutasította ezt a kérést, arra hivatkozva, hogy egy ilyen döntést a nyugati szövetségesekkel egyeztetve kell meghozni.

A Marder-ígéret azonban olajat öntött a tűzre,

felerősítve azokat a követeléseket, hogy Németország ne csak védelmi, de támadó harcjárművekkel is segítse Ukrajnát.

Az ARD német közszolgálati televízió szerint nem csupán a szociáldemokrata SPD koalíciós partnerei, a Zöldek Pártja és a szabad demokrata SPD, továbbá az ellenzéki konzervatív CDU/CSU sürgeti a Leopardok szállítását, de az erre irányuló európai követelések is egyre erőteljesebbek.

A Keresztényszociális Unió (CSU) hétvégi tanácskozásán Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke arra szólította fel a német kormányt, hogy támadó harcjárművekkel is segítse Ukrajnát. A máltai EP-elnök Európa kötelességének nevezte, hogy politikai, humanitárius és katonai téren egyaránt tovább segítse Ukrajnát.

A Leopard 2 német harckocsit az 1970-es évek elején fejlesztettek ki, és 1979-ben állították szolgálatba. A Bundeswehr fő – a Krauss-Maffei-Wegmann cég által gyártott – harckocsitípusa. Ezzel a típussal váltották le a korábban rendszeresített Leopard 1-et.

A liberálisok védelempolitikai szakértője ugyanakkor arra hívta fe a figyelmet, hogy a korábbi Leopard 1 típusból 180 harckocsi Ukrajna támogatása céljából a kormány exportengedélyére vár. Az FDP-hez hasonlóan foglalt állást a Zöldek Pártja is.

Ukrajna új berlini nagykövete, Olekszij Makajev a Wirtschaftswoche című hetilapnak nyilatkozva reményének adott hangot, hogy Németország hamarosan nyugati gyártmányú támadó harckocsikat is szállít országának. A diplomata egy korábbi interjúban is utalt arra, hogy Berlin már korábban is megváltoztatta álláspontját más fegyvertípusokkal kapcsolatban. Meggyőződése szerint ezért a Leopard harckocsik szállítására is sor fog kerülni.

Nem zárta ki a Leopardok későbbi szállításának lehetőségét a kancellár pártja, a szociáldemokrata SPD elnöke. Az n-tv televíziónak nyilatkozva Lars Kingbeil arra hivatkozott, hogy ezzel kapcsolatban egyeztetésre van szükség Németország nemzetközi szövetségeseivel. A pártelnök szerint

jelenleg egyetlen ország sem szállít olyan támadó jellegű nehézfegyvereket Ukrajnának, mint a Leopard 1 vagy a Leopárd 2.

A Der Spiegel úgy értékelte, hogy a Marderek szállításával egy tabu már megdőlt. A német hetilap szerint a következő hasonló lépés a Leopardok szállításának engedélyezése lehet.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba