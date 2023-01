Egy kormány úgy döntött, milliókat ad a családoknak, ha vidékre költöznek

A főváros és más nagyvárosok csábító ereje Japánban is óriási, és a boldogulást, munkát kereső vidékiek közül nagyon sokan hagyták el otthonukat, hogy Tokióba, Oszakába vagy más régiós központba költözzenek. A fiatalok elköltözése és az elöregedő japán társadalom komoly kihívást jelent a kormánynak, amely most újabb intézkedéssel próbálja ismét beindítani az elnéptelenedett vagy munkaerő nélkül maradt vidéki területeket. (A becslések szerint 2023-ra az üres lakások száma Japánban eléri a 10 milliót.)

Egy kormányzati terv szerint gyermekenként akár 1 millió jent (mintegy 2,8 millió forintot) kaphatnak a túlzsúfolt a környező prefektúrákon kívüli településekre költöző családok, ha öt évig maradnak is új lakhelyükön (máskülönben vissza kell fizetni a juttatást) - írta meg a Portfolio a Financial Times alapján. Ez az összeg több mint háromszorosa annak a 300 000 jennek, amelyet a 2019 óta működő program keretében kínálnak.

Korábban is hoztak már hasonló intézkedést: akár 3 millió jen egyszeri pénzügyi támogatást is kaphatnak a már elköltözött családok, de ennél még több is landolhat a zsebükben, ha vállalkozást indítanak.

Mintegy 1300 japán önkormányzat már bejelentkezett, hogy befogadja a kivándorló tokióiakat. Ugyanakkor a kormányzati források szerint a 2021-es pénzügyi évben csak mintegy 2400-an vették igénybe az áttelepülési támogatást - ez a szám a 38 milliós Tokió nagyváros lakosságának elenyésző részét teszi ki.

Vannak olyan kritikák is, hogy ez a pénz bár sok, ahhoz mégis kevés, hogy bárkit rávegyen a gyermekvállalásra.

Nyitókép: Pixabay