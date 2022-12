Giorgia Meloni meghívta Rómába az ukrán elnököt

A római kormányfő továbbra is teljes támogatást ígért Kijevnek politikai, katonai, gazdasági és humanitárius téren, az energetikai infrastruktúra helyreállításában, valamint az ország újjáépítésében.

Giorgia Meloni maximális elkötelezettségéről biztosította a kijevi elnököt az "ukrán nép számára igazságos béke" elérése érdekében.

Az ukrán elnök a háború kirobbanása óta egyszer hagyta el országát, amikor most decemberben Washingtonba utazott. A római miniszterelnöki hivatal közleménye hangsúlyozta, hogy Giorgia Meloni kormányfőként most beszélt második alkalommal Zelenszkijjel. Először október 28-án tárgyaltak telefonon.

a szolidaritásért, valamint a római kormány újabb tízmillió eurós segélycsomagjáért. Zelenszkij utalt rá, hogy Róma új légvédelmi rendszerrel készül segíteni Kijevet. Hozzátette, a békemegoldásról is egyeztettek.

Thanked @GiorgiaMeloni for solidarity and comprehensive support for ??. Commended ?? government's allocation of additional €10 million in aid. Mrs. Meloni informed that the issue of providing air defense systems to protect ?? skies is being considered. We discussed #PeaceFormula — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2022