Már csak fél napra lehet a következő jó hír a magyar uniós pénzek ügyében

Az Európai Bizottság már péntekre elkészíti a frissített magyar helyzetértékelését a feltételességi eljárásban vállalt 17 féle közbeszerzési és korrupcióellenes intézkedésről, ami némi előrelépést állapíthat meg, és így csökkenhet a Magyarországnak befagyasztandó felzárkóztatási források mértéke – írta a Financial Times értesülése alapján a Portfolio.

Ez kinyithatja az utat a magyar helyreállítási terv tanácsi elfogadása előtt.

Latorcai Csaba is arról beszélt csütörtökön, hogy a kormány várakozásai szerint néhány napon belül alá tudják írni a partnerségi megállapodást a Magyarországnak járó 9700 milliárd forintnyi uniós forrásról. A területfejlesztési miniszter államtitkára úgy fogalmazott, hogy a helyreállítási tervet várhatóan néhány napon belül "speciális pénzügyminiszteri tanácsi konstrukcióban" hagyják jóvá.

Mint ismert, a keddi pénzügyminiszteri csúcson a cseh soros elnökség illetékese részéről az is elhangzott, hogy ha a bizottság gyorsan leteszi az értékelését az asztalra, akkor már a jövő heti uniós nagyköveti ülésen dönthetnek is a Magyarországnak szánt kohéziós források (akár csökkentett) felfüggesztéséről. Így nem kerülne az egész ügyhalmaz a jövő csütörtöki egynapos EU-csúcs amúgy is zsúfolt napirendjére.

A Financial Times arról is ír, hogy a magyar kormány képviselői két újabb olyan témában jelezték kifogásaikat, amelyekben a megegyezéshez teljes tagállami összhang kell.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a keddi uniós pénzügyminiszteri ülésen egyedül a magyar fél jelezte azt, hogy továbbra sem támogatja az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós program közös uniós adósságvállaláson keresztüli nyújtását, illetve a globális minimumadó terv második pillérét. Az amerikai lap úgy tudja,

a magyar nagykövet az Európai Bizottság friss, kilencedik oroszellenes szankciós csomagja ellen emelt szót, illetve

azon terv ellen is ezt tette, amelyben megdupláznák azt az uniós pénzkeretet, amelyből többek között az Ukrajnának szánt fegyvervásárlásokat is finanszíroznák.

A lap megjegyzi, hogy néhány diplomata már eddig is nyugtalanságát fejezte ki amiatt, hogy a magyar kormány túszul ejti az "összes" uniós döntéshozatalt, ami egyhangúságot követel meg, és ennek kapcsán egy másik, névtelenül nyilatkozó vezető diplomata azt mondta:

„radikális lépésekre lehet számítani, fel kell erre készülnünk”.

Azt a lap is megjegyzi, hogy Magyarország nem jelezte ellenkezését a schengeni bővítéssel szemben (Horvátország, Románia, Bulgária).

