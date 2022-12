Varga Mihály: Zsaroló pozícióba szeretne kerülni az Európai Bizottság

A kormány nem kapcsolja össze az uniós helyreállítási programot az Ukrajnának szánt közös uniós hitelfelvétellel - szögezte le Varga Mihály pénzügyminiszter a HírTv Bayer show című műsorának vendégeként.

Arra a felvetésre, hogy a csak most jóváhagyott helyreállítási terv és pénz mögött is közös uniós hitel volt, és azt a magyar kormány már akkor is ellenezte, Varga Mihályazt mopndta:

Magyarországnak rossz tapasztalata van az ilyen hitelfelvétellel.

Ráadásul szerinte a hitelhez terv is kell, és bár Ukrajna most bajban van és Magyarország szerint is segíteni kell - és ezt tette eddig is a kormány, jegyezte meg a pénzügyminiszter -, ám Ukrajna részéről nincs terv ezen pénz felhasználására.

"Ha Ukrajnának pusztán finanszírozási gondjai vannak, akkor kétoldalú megállapodásokkal járuljunk hozzá ezek megoldásához. Magyarország el tudja különíteni a költségvetéséből a mintegy 75 milliárd forintnak megfelelő eurót, ami a rá eső rész a közös hitelből, de elvár bizonyos garanciákat, hogy ezt jól használják fel. Ugyanakkor ezt nem kapcsoljuk össze más kifizetésre váró programokkal. Nincs köze szerintünk a partnerségi megállapodásnak, a helyreállítási programnak az ukrán támogatáshoz.

Ez csak az ő fejükben van összekötve, mert zsarolási pozícióba szeretne kerülni az Európai Bizottság,

összekötve ezekkel a támogatásokat.

"Ukrán kérdésben mi azt javasoljuk, hogy minden ország a rá eső részt tárgyalja le és biztosítsa a rá eső összeget" - nyilatkozta a pénzügyminiszter.

Kérdezték még az EU-s szanciókról is. Válaszul megjegyezte, hogy Belgium és Hollandia például növelte a kereskedelmi forgalmát Oroszországgal, amit álságosnak tart. "Éljenek a szankciók!" - reagált arra, hogy Bayer Zsolt megemlítette: az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) Európába irányuló importja 40 százalékkal, Belgiumé pedig a kétszeresére nőtt. Varga Mihály véleménye szerint a nyolcadik csomag után meg kell vizsgálni, hogy a szankciók élérték-e a céljukat. A magyar kormány szerint nem - tette hozzá.

Azt nem tudta megmondani, hogy a háború mikor ér véget, de úgy véli, néhány hónapon belül nem lesz vége. Akkor lehet közelebb jutni a végéhez, ha meg tudják győzni az uniós országokat és Brüsszelt, hogy a diplomácia homlokterébe a béketörekvéseket állítsák.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán