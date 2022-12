Az észtek új kéteurósa az ukránokat támogatja

Bankokhoz és kereskedőkhöz is eljutnak a különleges érmék, melyek egyben pénzügyi támogatást is jelentenek Ukrajnának háborús erőfeszítéseiben. A webshopban is elérhető, emléktárgynak sem utolsó kéteurósokból származó bevételeit ugyanis Ukrajnának juttatja el az Észt Nemzeti Bank – írja a Euronews.

"Ez az érme arra emlékezteti az embereket, hogy a szabadság a legmagasabb érték, és ennek nagyon magas ára van. Ukrajna jelenleg népe életének árán vív háborút az európai kulturális tér közös értékeiért, és rajtunk múlik, hogy ebben továbbra is támogassuk őket" – mondta Madis Müller, az Észt Nemzeti Bank elnöke.

Kaja Kallas, Észtország miniszterelnöke szerint ezek a pénzérmék nap mint nap emlékeztetik majd használóikat arra, hogyan harcol Ukrajna a szabadságért és jövőjéért az Európai Unióban.

Estonia's central bank issued 2-euro coins dedicated to Ukraine. Today they go into circulation.



The coin is designed by Ukrainian refugee Daria Titova.



It will be a daily reminder of Ukraine's fight for freedom and its future in the EU.