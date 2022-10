Hidzsáb nélkül versenyzett, majd eltűnt egy iráni sportolónő

Eltűnt az iráni falmászónő, Elnaz Rekabi Dél-Koreában, két nappal azután, hogy hidzsáb nélkül mászott egy nemzetközi versenyen – írja The Guardian cikke alapján a 444.hu.

A BBC perzsa kiadásának értesülése szerint Elnaz Rekabi barátai számoltak be arról, hogy vasárnap óta nem tudják elérni a sportolót. A hírügynökség jól értesült forrásokra hivatkozva írja: a sportoló mobiltelefonját és útlevelét is elkobozták. A BBC úgy tudja,

A független, rezsimellenes Iran Wire lap úgy tudja, a sportolót a versenyről az iráni nagykövetségre vitték Szöulban, hogy onnan vihessék vissza Iránba.

Az iráni nagykövetség Twitteren közölte: Elnaz Rekabi a csapat többi tagjával indult vissza Teheránba, és szerintük hamis információk és álhírek terjednek vele kapcsolatban, amit határozottan visszautasítanak.

Tavaly Rekabi lett az első iráni nő, aki érmet nyert mászásban az Ázsia-bajnokságon, múlt héten pedig negyedik helyen végzett Dél-Koreában. A sportoló egy 2016-os interjúban amúgy beszélt arról, hogy a hidzsáb viselése extra nehézséget jelent olyankor, amikor melegben kell mászniuk.

In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi — Iran International English (@IranIntl_En) October 16, 2022