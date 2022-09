Hárman meghaltak, amikor rendőrök tüzet nyitottak Iránban a tüntetőkre, akik egy fiatal nő halála miatt tiltakoztak. A nőt az erkölcsrendészeti őrizetbevételt követően halt meg. Azért tartóztatták le, mert nem viselte az előírás szerint kötelező ruhadarabot, a hidzsábot.

A 22 éves Masa Aminit múlt kedden vették őrizetbe, szemtanúk szerint a rendőrök megverték a rendőrautóban, majd kómába esett. Sajtóértesülések szerint pénteken halt meg. A rendőrség tagadta, hogy az őrizetbe vételnek köze lett volna a nő halálához, szerintük ugyanis hirtelen szívelégtelenségben halt meg. Az iráni belügyminisztérium vizsgálatot indított az ügyben.

Az eset országos felháborodást váltott ki: Kurdisztán tartományban zavargások törtek ki, ott a Hengav emberi jogi szervezet közlése szerint három ember meghalt hétfőn. A szervezet korábban öt halálos áldozatról adott hírt, ezt később háromra módosította.

A Reuters hírügynökség nem tudta független forrásból megerősíteni az értesülést. A halálozásokat hivatalosan nem jelentették be, az IRNA iráni hírügynökség hét tartomány egyes városaiban "kisebb" tüntetésekről számolt be, melyeket a rendőrök feloszlattak.

Az állami televízió szerint sok tüntetőt letartóztattak, de a híradás tagadta, hogy halálos áldozatok lettek volna. A Fársz iráni félhivatalos hírügynökség hétfőn azt jelentette:

A teheráni rendőrfőkapitány közleményében azt is leszögezte: nem szeretnék, ha hasonló eset újra előfordulna.

A fejkendő viselése több mint negyven éve, az 1979-es iráni iszlám forradalom óta elvileg kötelező a nők számára, de ezt az előírást az évtizedek során főként a nagyvárosokban rengetegen megszegték. Az utóbbi években több megmozdulás is volt a kötelező viselet ellen, az iráni vezetés és az erkölcsrendőrség azonban egyaránt kitart a szabályok betartatása mellett.

A tüntetésről több Twitter-bejegyzés is készült:

Girls in Iran Burn their Hijab publicly in protest against Murderer Regime of Radicals Forcing #Hijab on them.Girls shout BIG NO to Forced Hijab in Widespread Anti-Hijab protest after Morality Police Monsters killed #MahsaAmini in #Iran . Girls spark revolution against oppression pic.twitter.com/IBg0BiUmLm — Jyot Jeet (@activistjyot) September 20, 2022