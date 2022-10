A tárca szóvivőjének közleménye szerint az orosz erők a teljes bekerítés veszélye miatt elhagyták a várost, és most „előnyösebb frontvonalakra” csoportosítják át őket.

Szerhij Cservatij, az ukrán hadsereg szóvivője előzőleg arról számolt be, hogy az ukrán erők bekerítették a stratégiai helyen fekvő várost, és a körbevett övezetben rekedt több ezer orosz katona is. Szerhij Hajdar luhanszki kormányzó pedig arról írt, hogy elvágták a városnál lévő orosz erők összes utánpótlási útvonalát is. Az ukrán elnökség honlapjára feltett egyik videóban katonák ukrán zászlót tűznek ki egy épületre Liman külvárosában.

