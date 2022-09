Giorgia Meloni hű támogatásáról biztosította Volodimir Zelenszkijt

Hű támogatásáról biztosította az ukrán népet szabadságharcában Giorgia Meloni, az olasz parlamenti választásokon győztes Olasz Testvérek párt és a jobbközép koalíció vezetője a Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek írt üzenetében kedden késő este.

Meloni Twitter-fiókjában jelent meg az Ukrajna elnökéhez intézett angol nyelvű bejegyzés.

A miniszterelnök-jelölt arra buzdította Zelenszkijt, hogy legyen erős, és őrizze meg rendíthetetlen hitét. Üzenete végére beillesztett egymás mellé egy olasz és egy ukrán zászlót.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! ???? — Giorgia Meloni ?? ن (@GiorgiaMeloni) September 27, 2022