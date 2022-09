Európa legyűri Oroszországot a gazdasági háborúban

A legfejlettebb ipari országokat tömörítő szervezet előrejelzése szerint az európai gazdaság is megérzi a háború hatásait, de a következmények messze nem lesznek olyan mértékűek, mint Oroszországban. Sőt: míg az orosz gazdaság több évtizede nem látott visszaesést szenved el, Európa megússza a recessziót - idézi az OECD következtetését a portfolio.hu.

Eszerint a világgazdaság még ki sem heverhette a Covid-19 járvány súlyos következményeit, máris újabb fenyegetés érte: az ukrán-orosz háború. Ennek dacára a kilátások sokkal kedvezőbbek, mint azt korábban gondolták a szakemberek.Csökken ugyan a növekedés, de azért recesszió még nem fenyeget. Az egyetlen kivétel ez alól Oroszország, amelyre mély gazdasági válság vár, miközben Európa elkerülheti a visszaesést.

Az EU és Oroszország közti gazdasági háború ellenére többnyire nem vár recessziót Európa országaiban az OECD alapforgatókönyve. A német gazdaság idén 1,2%-kal nőhet, amit jövőre 0,7%-os visszaesés követ. Olaszország viszont az idei 3,4%-os növekedés után jövőre is 0,4%-kal nőhet, Franciaországban az idei növekedés 2,6%. jövőre 0,6% lesz. Ez ugyan jelentős lassulás, ami a háború, a magas energiaárak és a monetáris szigorítás következménye, de Németországot leszámítva a kibocsátás minden európai nagygazdaiságban nőni fog, miközben Oroszország az idei 5,5%-os zuhanás után jövőre 4,5%-kal eshet vissza. í Reál GDP-előrejelzések 2022-re és 2023-ra.

Vagyis az OECD becslése szerint össze sem mérhető az a kár, amit a gazdasági háború miatt Oroszország és Európa elszenved.

A portfolio.hu ehhez hozzáteszi: a szervezet becslése összhangban van a legtöbb makrogazdasági előrejelzéssel, amelyek szerint az Oroszországot ért hatások sokkal mélyebbek és tartósabbak lesznek, mint amit Európa megérez. Ezzel együtt is optimistának tekinthető ez az előrejelzés, mert míg sok közgazdász mérsékelt (1% alatti) recessziót vár Európában, az OECD szerint nem ez az alapforgatókönyv.

Továbbra is veszélyt jelent az európai gazdaságra az infláció és az elszabadult energia árak. Ugyanakkor az OECD úgy látja, hogy a szigorú monetáris politika hatására Európában is mérséklődni fog a pénzromlás üteme, még ha nem is olyan gyorsan, mint az USA-ban. Ha ezzel párhuzamosan az európai gazdaságok csökkenteni tudják a gázfogyasztásukat, miközben alternatív forrásokból kiváltják az orosz szállítások egy részét, akkor a kontinens elkerülheti a gazdasági visszaesést.

