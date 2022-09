Új szigetet szült egy víz alatti tongai vulkánkitörés, de lehet, hogy hiába

Az óceánban megbúvó vulkán láva, hamu és füst kilövellésével tört ki a NASA Earth Laboratory jelentése szerint, mindössze tizenegy órával később pedig egy új szigetecske emelkedett a víz felszínére. A műholdképeken is azonosítható sziget területe mintegy hat hektár.

Ezt a felületet meglehetősen gyors növekedése során ért el: szeptember 14-én a tongai szakemberek mindössze egy hektárosra becsülték felszínét, szeptember 20-ra viszont elérte a nagyságrendileg hat hektáros méretet - írja a CNN.

Hamar el is tűnhet

A NASA szerint a Landsat 9 műholddal működő Operational Land Imager-2 (OLI-2) szeptember 14-én rögzített képet a fiatal szigetről, miközben a közelben elszíneződött vízfelhők keringtek.

Korábbi kutatások szerint ezek a túlhevített, savas tengervízből álló fúvókák részecskéket, vulkáni kőzetdarabokat és ként tartalmaznak.

Az új sziget a Home Reef nevű zátonyon fekszik a Közép-Tonga-szigeteken, a szigetcsoport lakatlan, szintén vulkanikus eredetű Late-szigetétől délnyugatra. A NASA szakemberei szerint ugyanakkor nem érdemes túl nagy jelentőséget tulajdonítani a szigetecskének: a legtöbb, hasonló körülmények közt létrejövő földdarab hamar el is tűnik, bár vannak olyanok is, amelyek évek, vagy akár évtizedek múltán is helyükön állnak még.

A vulkán mostanáig aktív

A tongai földtani intézet szerint a Home Reef vulkán még pénteken is aktív volt, de alacsony kockázatot jelent a légi közlekedésre, valamint a környező szigetek lakosságára is.

"Az elmúlt 24 órában nem volt hamu látható. Minden hajósnak azt tanácsoljuk, hogy további értesítésig a Home Reefet négy kilométeres távolságban kerülje el" - közölte az ügynökség.

Mindennapos jelenség errefelé egy új sziget

Az MTI szerint 1984 és 2006 között több sziget keletkezett a Home Reef kitörései után. Közülük néhány magassága a hetven métert is elérte, azonban ezek a szigetek később újra eltűntek.

Az Új-Zélandtól 2300 kilométerre északkeletre fekvő

Tongához körülbelül 170 sziget tartozik.

A szigetcsoport 107 ezer lakójának több mint egynegyede a fővárosban, Nuku'alofában él. 2014 és 2015 fordulóján a Tonga-Hunga Ha'apai vulkán egyhónapos kitörése során egy két kilométer hosszú sziget keletkezett, amely 2022-ben egy újabb erőteljes kitörés során eltűnt.

Nyitókép: NASA