A Kreml-szóvivő fia szerint szó nem lehet arról, hogy ő bevonuljon – videó

Miután Vlagyimir Putyin orosz elnök szerda reggel bejelentette, hogy részleges mozgósítás lesz Oroszországban az ukrajnai háború miatt, rengeteg orosz férfi kezdett el izgulni, hogy vajon őt el fogják-e vinni. Voltak, akik nem bíztak semmit a véletlenre, és rohantak repülőjegyet venni, mások csak reménykedhetnek, hogy a gyaníthatóan szándékosan elég szellősen megalkotott behívási paraméterek alapján sem kerül rájuk a sor.

És vannak, akik vélhetően úgy érzik, hogy nincsenek veszélyben, legalábbis ez derült ki abból a videóból, amit a Navalnij-közeli online csatorna mutatott be szerdán. A műsorvezető, Dmitrij Nyizsovcev

és ott tud-e lenni délelőtt 10-kor a kötelező vizsgálaton.

A Kreml-szóvivő fia közölte, hogy szó sem lehet róla, majd azzal folytatta, hogy ha a hívó fél tudja, hogy ő Peszkov, akkor azt is tudhatná, hogy mennyire elhibázott lenne az ő ottani jelenléte, és az egész kérdést egy másik szinten fogja megoldani.

Utána az Ukrajinszka Pravda angol nyelvű leirata szerint – amit a 444.hu szemlézett – azzal folytatta, hogy meg kell értenie, mi is történik, illetve milyen jogai vannak, és megüzente a magát katonatisztnek kiadó műsorvezetőnek azt is, hogy egyiküknek sem érdeke, hogy őt elvigyék. Peszkov kitért arra is, hogy nem okoz számára problémát, ha meg kell védenie a hazáját, de előbb meg kell tudnia, hogy politikai szempontból egyáltalán kivitelezhető-e, hogy így tegyen.

Arra a kérdésre, hogy akkor legalább önkéntesnek jelentkezik-e, Peszkov fia határozott nemmel felelt.

