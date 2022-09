Tajvan repülő aknavetőket küld Ukrajnának

A Revolver 860 típusú drón tárjába nyolc darab, 60 milliméteres gránátot lehet tölteni. Ezért is nevezik repülő aknavetőnek az 1,35 méter átmérőjű, 42 kilogramm súlyú eszközt. A drón 20-40 percig képes a levegőben maradni - írja a hvg.hu, az Eurasian Times értesülésére hivatkozva.

A gyártó, DronesVision szóvivője úgy nyilatkozott: egy lengyel cégeknek szállítják le az eszközöket, de hogy ők hová adják tovább, azt nem árulta el. Azt azonban aláhúzta, hogy a drónok beszerzése az ukrajnai konfliktus kirobbanása óta megugrott. Ukrajnába azóta közvetlenül nem szállít a tajvani cég.

More on the "carpet-bomber" drones, as I like to call them that Taiwan is sending to #Ukraine (800 of them!).

Officially the "Revolver 860", can drop eight 60mm mortar bombs, by default. pic.twitter.com/zDnmGV8IH9 — M|§F|T ???? (@am_misfit) August 25, 2022