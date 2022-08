Rasszizmus miatt felmentették a WHO egyik igazgatóját

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nyugat-csendes-óceáni igazgatóját hónapokkal az után távolították el posztjáról, hogy az AP amerikai hírügynökség kiderítette: a szervezet több tucat munkatársa tett bejelentést ellene etikátlan és rasszista megnyilvánulásai miatt.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a szervezet főigazgatója múlt hét pénteken tájékoztatta a dolgozókat Kaszai távozásáról, valamint elmondta, hogy a "munka folytonossága érdekében" Manilába utazik Jakab Zsuzsanna főigazgató-helyettes.

Az AP hírügynökség januárban számolt be arról, hogy a WHO mintegy 30 dolgozója tett bejelentést arra panaszkodva, hogy Kaszai vezetése alatt mérgező légkör alakult ki a hivatalban. Azt állították, a japán egészségügyi szakember rasszista megjegyzéseket tett a munkatársainak, miután elmondta, a koronavírus térségbeli terjedése annak tudható be, hogy

bizonyos országokban "nincs meg a kellő képesség, mert kulturálisan, fajilag, gazdaságilag és társadalmilag alacsonyabb rendűek".

A WHO több munkatársa szerint, Kaszai bizalmas információkat osztott meg a vakcinákról, hogy hazájának, Japánnak segítsen politikai előnyhöz jutnia. Beosztottai szerint az emiatt indított vizsgálatot is megpróbálta manipulálni. Az AP forrásai szerint Kaszait azt követően szabadságolták határozatlan időre, hogy a vádak egy része beigazolódott.

Nyitóképünkön Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója és Kaszai Takesi

Nyitókép: WHO