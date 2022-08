Erdőtűz pusztít az orosz bombázás nyomán – videó

„Oroszország minden élőlényt elpusztít, a környezetet sem kíméli” – így kommentálta Anton Gerasenko, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója azt a videót, amin az látszik, hogy a Herszon régió közelében található Mikolajiv város mellett ég az erdő. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint a dél-ukrajnai város melletti erdő a várost érő komoly orosz bombázás miatt gyulladt ki – írja a 444.hu.

Huge forest fire is raging near Mykolaiv after shelling.



Russia kills all living creatures, and the environment as well. pic.twitter.com/kmQRVbvplk — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 31, 2022