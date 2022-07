Kaiser Ferenc: az oroszok rettegett tengeralattjárója nem jelent harci fölényt

A most hadrendbe állított orosz tengeralattjáró nem fejlettebb a NATO hasonló eszközeinél, inkább csak más koncepció alapján készült – kezdte Kaiser Ferenc megjegyezve, a fejlettség eleve relatív. Elmondása alapján a tengeralattjárót 1992-ben kezdték el egyéb célokra (kutatás, mentés) építeni, aztán pénzhiány, illetve elavulás miatt – kezdetben a Jelcin-korszakban, majd a Putyin-érában is – többször leállították a projektet, és csak 23 évvel a gerincfektetést követően, 2015-ben dőlt el, hogy befejezik.

A Belgorod egyik faladata a nukleáris csapásmérés, ezt viszont a megszokottól eltérő módon képes végrehajtani. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense emlékeztetett, hogy más hajók interkontinentális ballisztikus rakétákkal vannak felszerelve, amik 10 ezer kilométer per órát meghaladó sebességre képesek, robbanóerejük 6-12-szer, de akár 50-szer is nagyobb lehet, mint a Hirosimát elpusztító bombáé. A Belgorodnak vélhetően – jegyezte meg Kaiser Ferenc, mondván, az orosz eszközök esetében rengeteg kérdőjel van – hat darab, orosz kódnevén Posidon, NATO kódnevén Kanyon „torpedója” van. Ezek körülbelül 200-szor nagyobbak, mint a normál torpedók és nukleáris meghajtásúak – ami abszolút egyedinek mondható –, és

2 megatonnás („150 hirosimásnak” megfelelő) töltettel szerelhetők fel.

A szakember szavai szerint ezek már nem is klasszikus torpedók, hanem úgynevezett autonóm tengeralattjárók/drónok, amik ráadásul extrém gyorsak is: azt becsülik a szakértők, hogy körülbelül 185 kilométer per órával képesek haladni, ami a víz alatt „döbbenetes” sebesség.

A tengerparti városok megsemmisítésére alkalmas eszközötök hatótávolsága pedig 5-6 ezer kilométer.

Kaiser Ferenc szerint a Belgorod létezése önmagában még nem jelent jelentős harci fölényt, hiszen ha az oroszok csapást mérnének vele hat amerikai tengerparti városra, amellett, hogy nem lenne kérdés, ki áll a történtek mögött, tekintve, hogy csak nekik van ilyen fegyverrendszerűk, az Egyesült Államok 1500, 10-12 ezer kilométer per órás sebességre képes interkontinentális ballisztikus atomtöltettel tudna azonnal válaszolni.

Major new info on #Russia submarine Belgorod. Updated cutaway. Note the Poseidon Intercontinental Nuclear Powered Nuclear Armed Autonomous Torpedo tubes in the bow. #OSINT more info at https://t.co/Niienq0adX pic.twitter.com/9IZ8A1bg9J — H I Sutton (@CovertShores) May 29, 2019