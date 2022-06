Szüntelen bombazáporban - ilyen a helyzet Liszicsanszk végnapjaiban

Fogy az utolsó, a Donbász Luhanszk régiójában még ukrán kézen lévő város ideje. Hosszú ideje állják a sarat itt a védők, még kitartanak a tüzérségi és légicsapásokkal szemben. A bombatámadásokra csupán egy-egy puffanás figyelmeztet, utána félelmetes füttyszó, ahogy a lövedék süvít a levegőben - írja le a helyzetet a Sky News tudósítója.

Most úgy tűnik, hogy a város az elkerülhetetlen felé tart: orosz blokád, majd elfoglalás lesz a sorsa, és ez minden bizonnyal csak napok kérdése.

"Láttuk a tülekedést, hogy a harcok rövid szünetében kiszabadítsák a városból a legsebezhetőbbeket. Tanúi voltunk a szinte állandó bombázásnak, ami elől a lakosok pincékben vagy az ajtókeretek védelmében húzták meg magukat. Az ukrán erők visszavonulnak, pozíciókat váltanak, kimerülten, de dacolva a támadókkal, a fáradtakat és az elesett harcosokat mások váltják" - írta Alex Crawford. Forrás: Institute for the Study of War/Sky News

Rogyion Mirosnyik, a Luhanszki Népköztársaság moszkvai nagykövete az MTI tudósítása szerint szerdán arról beszélt, hogy az általa képviselt szakadár régió utolsó, ukrán kézen maradt városa, Liszicsanszk egyharmadát "felszabadították".

Vitalij Kiszeljov, a "köztársaság" belügyminisztériumának munkatársa azt hangoztatta, hogy a több oldalról ostromlott városból az éjszaka folyamán mintegy félezer ukrán katona és 74 zsoldos távozott Sziverszk területére, ahová az ukrán hadsereg hat zászlóaljat csoportosított át. Kiszeljov szerint az ukrán alakulatokat amerikai katonai magáncégek zsoldosai irányítják.

A luhanszki hatóságok kedden azt állították, hogy Liszicsanszknál több, mint ezer ukrán katona esett el, több tiszt pedig fogságba esett.

Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij