Súlyosabb büntetések járnak a közúti szabályszegésekért a szomszédban

A közúti közlekedési törvény módosítását nemrégiben fogadta el a szlovák parlament, enne értelmében jelentős változások jönnek a közutakon, és súlyosabb büntetések járnak a szabályszegésekért – írja a parameter.sk.

A közúti közlekedési szabályok súlyos megsértése közé tartozik a telefon kézben tartása és kezelése vezetés közben. Az ezért kiszabható büntetés 100 euró helyett 150 euró lesz az új szabályozás szerint, közigazgatási eljárásban pedig 200 helyett 300 eurót kell majd fizetni.

Azok a sofőrök is szigorúbb büntetésre számíthatnak, akik ismételten túllépik a maximálisan megengedett sebességet. Súlyos közúti szabálysértésnek is minősül ezentúl, ha lakott területen 50, lakott területen kívül pedig 60 km/órával haladják meg a sebességet. Mindez azt jelenti, hogy ez is a három súlyos szabálysértés közé tartozik majd, amelyet ha 12 hónap alatt elkövet a sofőr, akkor kénytelen alkalmassági vizsgát tenni és autósiskolai kurzuson részt venni.

A gyorshajtás esetében nem emelkedik a büntetés mértéke, továbbra is 250 és 800 euró között szabható ki a helyszíni bírság.

