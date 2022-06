Hatalmas koncerttel köszöntötték Londonban a brit uralkodót platinajubileumán - videók

A 96 esztendős II. Erzsébet királynő 1952. február 6-án, édesapja, VI. György király halálának napján lépett az Egyesült Királyság trónjára, de uralkodása jelesebb évfordulóinak ünnepségeit a jobb időjárás reményében júniusban tartják. Így volt ez az 1977-es ezüstjubileumon, a 2002-ben tartott aranyjubileumon és a 2012-ben rendezett gyémántjubileumi ünnepségeken is.

A júniusi időpontot indokolja az is, hogy az uralkodó közismerten nem tartaná illőnek, ha édesapja halálának emléknapján ünnepelné az ország az ő trónra lépésének évfordulóit.

Az angol-brit monarchia évezredes történetében példátlan uralkodási évfordulót a négynaposra bővített mostani hétvégén nagyszabású rendezvénysorozattal ünneplik szerte az Egyesült Királyságban.

Messze a leghatalmasabb rendezvény a Buckingham-palota előtt tartott, vasárnap hajnalba nyúló két és fél órás koncert volt.

Az eseményre 22 ezer fizető vendég volt hivatalos. Ők közvetlen közelről, lelátókról nézhették a három színpadon zajló, rendkívül nagyszabású műsort, de a Buckingham-palota és az Admiralitás között húzódó híres, egy mérföld (1,6 kilométer) hosszú Mall sugárúton többszázezres tömeg gyűlt össze a rendezvényre. Ők óriási kivetítőkön nézhették a koncertet.

Az uralkodó, aki az udvar tájékoztatása szerint visszatérő mozgásproblémákkal küszködik, nem volt jelen személyesen a koncerten, de színészi szerepet vállalt a rendezvényt felvezető, hatalmas üdvrivalgással fogadott rövid videóban. A néhány hete felvett tréfás kisfilmben II. Erzsébet királynő saját magát alakítva a brit gyermekirodalom egyik leghíresebb és legnépszerűbb hősével, a Michael Bond író által kitalált Paddington medvével teázott a palotában.

Paddington meglehetősen esetlenül viselkedik, a kannából issza ki a teát, alig néhány cseppet hagyva az uralkodónak, majd beletenyerel a felszolgált tejszínhabos süteménybe, végül közli, hogy szerencsére mindig van nála lekváros szendvics, és ezt kárpótlásként felajánlja a királynőnek.

Az uralkodó elnéző mosollyal válaszolja, hogy nála is mindig van ilyesmi, és elő is húz egyet retiküljéből.

Ez tréfás utalás volt arra a Nagy-Britanniában évtizedek óta folyó össznépi találgatásra, hogy a királynő mit is tarthat a minden nyilvános megjelenésén nála lévő kézitáskájában.

A jelenet végén az uralkodó és Paddington teáskanalaikat csészéikhez ütögetve együtt adták meg a koncertet indító Queen együttes híres, We Will Rock You című számának kezdő ritmusát, amelyet a palota előtt az együttes gitárosa, Brian May, Adam Lambert énekes és a királyi tengerészgyalogság zenekara folytatott.

A királynő nem először vállalt színészi feladatokat: eddigi leghíresebb ilyen alakítását a 2012-es londoni olimpia megnyitóján nyújtotta. A rendezvény központi eleme volt az a négy és fél perces - a londoni olimpiai stadion kivetítőin a globális tévéközvetítéssel egy időben bemutatott - filmjelenet, amelyben az akkor 86 esztendős királynő a legendás 007-es ügynök, a Daniel Craig alakította James Bond társaságában helikopterrel indult a londoni Buckingham-palotából a kelet-londoni arénába.

Az azóta legendássá vált jelenetben a stadion fölé érve, a brit nemzeti lobogó színeiben pompázó ejtőernyőiket kibontva egymás után mindketten "kiugrottak" a gépből.

Nem sokkal azt követően, hogy "leértek", az uralkodó - aki a jelenet helikopteres részéig szintén saját magát alakította - megjelent a stadion királyi páholyában, a megnyitó 80 ezres közönségének egetverő ovációja közepette.

A Buckingham-palota előtti szombat esti koncerten sok más világsztár mellett fellépett George Ezra, Craig David, a Duran Duran, Alicia Keys, Sir Rod Stewart, Andrea Bocelli, és videófelvételen Sir Elton John is eljátszotta az erre az alkalomra írt dalát.

Jelen volt Andrew Lloyd Webber, a világhírű musicalszerző, a londoni West End színházi negyedének legnagyobb mecénása, akinek több musicaljéből felhangzottak részletek.

A helyszínről vagy videófelvételről üdvözölte platinajubileuma alkalmából az uralkodót Sir David Attenborough, Sir Paul McCartney, Emma Raducanu, David Beckham, Ellie Simmonds, Stephen Fry, Julie Andrews, Judy Dench és Michelle Obama.

A koncert közben a Buckingham-palota falát rendkívül látványos fényjátékok színesítették.

Érzelmektől fűtött beszédet mondott Károly trónörökös, II. Erzsébet királynő 73 esztendős elsőszülött fia, aki először felségnek, majd "maminak" szólította édesanyját. Arra kérte a tömeget, hogy üdvrivalgással köszöntse a királynőt, aki - Károly szavai szerint - a 30 kilométerre fekvő windsori kastélyban tartózkodik, és "ha elég hangosak vagyunk, talán még meg is hall bennünket".

A hatalmas rendezvényt - amely minden idők egyik legnagyobb zenei és kulturális eseménye volt az Egyesült Királyságban - Diana Ross rövid fellépése zárta.

Nyitókép: YouTube/BBC News