Gyévai Zoltán: Magyarország kapott egy határozatlan, de rövid időre szóló kivételezést

Megszületett a megállapodás az orosz olaj unióba tartó exportjának betiltásáról, az Európai Tanács elnöke, Charles Michel bejelentése szerint az olajembargó azonnal vonatkozik az Oroszországból származó olajimport több mint kétharmadára, de a csővezetéken szállított nyersolajra nem. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarország számára kedvező döntés született.

"Május elején még az Európai Bizottság teljes mértékű embargóra tett javaslatot, ehhez képest most az Európai Unió irányuló orosz olajszállítások 10 százaléka mentesülni fog meghatározatlan időre a szankciók alól, és ez pont Magyarországot, illetve Szlovákiát fogja érinteni" – mondta Gyévai Zoltán, az EU Monitor főszerkesztője hozzátette, elvileg a teljes Barátság kőolajvezeték mentesülne az embargó alól, de a németek és legyenek nem élnek a lehetőséggel.

A teljes embargót mindvégig ellenző magyar állásponthoz a szakértő szerint általában jóindulattal visszanyúlt a legtöbb ország, a lengyelek voltak a legkritikusabbak, de szinte mindenki azt mondta a németektől a hollandokig, hogy megérti a magyar problémát, és erre megoldást kell találni. Az olajembargós döntést már nem akarták elodázni, ezzel az Európai Unió 90 százaléka az év végére le fog válni az orosz kőolajról. Marad 10 százalék, alapvetően a Barátság kőolajvezeték marad üzemben, ha a háborúnak nem esik áldozatául.

"Ez nagyon fontos tényező, mert

a felmentés mellett van egy másik elem is, amit sikerült Orbán Viktornak elérnie:

ha történne valami az olajvezetékkel, és emiatt megszakadna a Magyarországra irányuló olajszállítás, akkor elvi egyezség van arról, hogy Európai Unió ebben az esetben, vészhelyzetben olyan intézkedéseket hoz, ami biztosítja Magyarország olajellátását" – mondta Gyévai Zoltán. Ez a megoldás azt feltételezi, hogy orosz tankerhajókat engednének be Horvátországban a kikötőbe, és ott táplálnák be az Adria kőolajvezetékbe, amit ki kell szélesíteni, a kapacitásait növelni kell, ez a 45-60 napot vesz igénybe. (Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az uniós döntés után szinte azonnal Zágrábba utazott tárgyalni mondván fel kell készülni, hogy az Ukrajnán keresztülhaladó vezetéken egyszer csak nem jön orosz olaj. Erről bővebben itt írtunk.)

"Magyarország kapott egy határozatlan, de rövid időre szóló kivételezést, ez Szlovákiára is érvényes, és ettől kezdve az Európai Uniónak lehet érdeke az, hogy minél előbb ezt a lyukat az embargós falon befoltozza, mert

ez a kivitelezés az Európai Unió belső piacán a tisztességes versenyre hat, hiszen a Mol olcsóbban fog hozzájutni az orosz olajhoz, mint a többiek, akik vállalták azonnal az embargót"

– értékelt az uniós szakértő.

Gyévai Zoltán úgy véli, tipikus európai uniós döntés született, mindenkinek engednie kellett, a magyar vezetőknek is, de

mindenki a végső soron eladhatja sikerként is.

Szerinte ez fontos, nemcsak szimbolikus lépés, de a végrehajtásához is több hónapra van szükség.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani uniós csúcs napirendjén van még az Európai Bizottság néhány napja előterjesztett javaslata, ami arra vonatkozik, hogy hogyan tudna az Európai Unió záros határidőn belül, legkésőbb 2027-ig leválni a fosszilis energia importjáról. A vezetők nem fogják most ezt részletesen tárgyalni, csak láttamozzák és ettől kezdve elkezdődik a munka rajta. A csomag részeként lesznek olyan beruházások is, amelyek szükségesek átmenetileg, hogy azokat a hézagokat tömjék ki, amelyek néhány ország, így Magyarország számára is elviselhetetlenek lennének, ha ilyen gyors ütemben akarnának leválni az orosz gázimportról. Ennek révén kaphatna Magyarország is 346 millió eurót, ez viszont hozzá van kapcsolva ahhoz a helyreállítási eszközhöz, amelyet Magyarország a mai napig nem tudott még kitárgyalni az Európai Bizottsággal.

Nyitókép: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images