Liman már majdnem orosz kézen

Az orosz erők valószínűleg elfoglalták Liman városának nagy részét, a keleti offenzívájuk következő szakaszának előkészítő műveletében – közölte a brit védelmi minisztérium. A minisztérium legfrissebb jelentése kiemeli, hogy Liman stratégiailag fontos vasúti csomópont és a városban vannak a Szeverszkij Donyec folyón átívelő fontos vasúti és közúti hidak. A nyilvános brit értékelés szerint a következő napokban a térségben lévő orosz egységek megpróbálnak átkelni a folyón. Pillanatnyilag Oroszország fő erőfeszítései a 40 km-re keletre fekvő szeverodonyecki területre fókuszálnak, de egy Liman mellett kiépített hídfőállás előnyhöz juttatná Oroszországot a donbászi offenzíva következő szakaszában, amikor valószínűleg megpróbálnak majd előrenyomulni a Donyecki területen mélyebben fekvő, ukránok kézen levő kulcsfontosságú városok, Szlovjanszk és Kramatorszk felé.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/SNyBZINIl2



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/XzTbIJ8R1J — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 28, 2022