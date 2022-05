Újabb 9 évet kapott Nikola Gruevszki

Áprilisban a szkopjei bíróság sikkasztásért hét év börtönbüntetésre ítélte Gruevszkit, de már korábban is börtönre ítélték hazájában, jelenlegi állás szerint összesen 19 évet és 6 hónapot kellene rács mögött töltenie - írta a Magyar Narancs és a Telex egy macedón hírportálra hivatkozva.

A volt miniszterelnök Magyarországon tartózkodik, 2018-ban politikai üldöztetése miatt adott be kérelmet, meg is kapta a menedékjogot.

A jelenlegi ügyben Mile Janakieski volt közlekedési és hírközlési minisztert is 3 év börtönbüntetésre ítélték, de bűnösnek találták még a szkopjei városrész, Gazi Baba önkormányzatának volt polgármesterét, Toni Trajkovszkit is, akit 4 év börtönbüntetésre ítéltek, és szintén 4 év börtönbüntetést szabtak ki egy Elizabeta Najdovska nevű vádlottra is.

Nikola Gruevszki 2006 és 2016 között autoriter módon kormányozta országát. Bukását egy lehallgatási botrány okozta. Miniszterelnöksége idején, 2006 és 2016 között nagyjából Macedónia minden századik állampolgárát, 20 ezer embert lehallgattak. Amikor ez kiderült, országos tiltakozási hullám kezdődött, majd 2017-ben a Zoran Zaev vezette szociáldemokrata ellenzék került hatalomra, mely albán nemzetiségi pártok támogatásával kormányozza Észak-Macedóniát.

Nyitókép: MTI/EPA/Georgi Licovski