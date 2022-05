Félmillió indiai menekül árvizek miatt, a fővárosban pedig a hőség fojtogat

1500 asszámi falut érint, hogy a Brahmaputra, a világ egyik legnagyobb folyója az utóbbi három napban kilépett medréből. Az állam nagy részét heves esőzések sújtják, a felhőszakadás pedig az előrejelzések szerint a következő két napban is folytatódik, írja a CNN.

"Több mint 500 ezer ember érintett, az árvízhelyzet egyik óráról a másikra vált kritikussá" - mondta Pijush Hazarika, Assam vízügyi minisztere a Reutersnek, hozzátéve, hogy az elmúlt három napban hét ember fulladt vízbe. Az indiai hadsereg katonái kétezer, az esőzések miatt otthonaikban ragadt embert szabadítottak ki az elmúlt napokban.

Dimas Hasao kerületben a legkatasztrofálisabb jelenleg a helyzet, ahol

mind a vasúti, mind a közúti közlekedés lehetetlenné vált - az esőzés a síneket és az utakat egyaránt elmosta.

A helyi hatóságok szerint a folyó vízszintje a továbbiakban is emelkedni fog.

Eközben az indiai városok a hatalmas hőséggel küzdenek: főként Új-Delhit érinti rosszul a meleg, mely egyébként Dél-Ázsia nagy részébe tapasztalható.

A hőhullám miatt az elmúlt hetekben több indiai és pakisztáni iskolát is bezártak, a forróság negatív hatással van a termésre, és az áramellátásban is problémákat okoz. Az emberek nem hagyják el otthonukat, ha megtehetik, de szakértők még így is azon töprengenek, túlélhető-e egyáltalán hosszú távon ekkora hőség.

A világ egyik legmelegebb városában, a pakisztáni Szindh tartományban fekvő

Jacobabadban múlt vasárnap 51 fokot mértek,

egy nappal korábban pedig 50 Celsius-fokot. Az indiai Delhiben a hőmérséklet vasárnap meghaladta a 49 Celsius-fokot.

Nyitókép: MTI/AP