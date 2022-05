A kórházban ápolt covidosok fele nem gyógyult meg teljesen

A Lancet Respiratory Medicine folyóiratban csütörtökön publikált tanulmány 1200 Covid-19 miatt kórházban ápolt páciens állapotát mérte fel, és kiderült, hogy egészségi állapotuk és életminőségük is rosszabb, mint általában a lakosságé.Több kínai egészségügyi intézmény is a 2020. január 7. és május 29. között Covid-19 miatt kezelt pácienseket vizsgálták a fertőzés után hat hónappal, egy és két évvel.

A kutatók hatperces gyaloglással, laboratóriumi vizsgálatokkal és kérdőívekkel mérték fel a résztvevők állapotát. Azt is megkérdezték, hogy visszatértek-e a munkába, és szorultak-e egészségügyi ellátásra miután elhagyták a kórházat. A tanulmány szerint hat hónappal a megbetegedés után 68 százalékuknak még legalább egy hosszú Covidra jellemző tünete volt, a fertőzés után két évvel pedig 55 százalékuk számolt be olyan tünetekről, mint a fáradtság, izomgyengeség és alvászavar, de vide sorolták az ízületi fájdalmat, a szívdobogást, a szédülést, a fejfájást és szorongást vagy a depressziót is.

A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy a Covid-19-ből felgyógyulók bizonyos hányadának több mint két év kell a teljes felépüléshez.

A szerzők ugyanakkor felhívták rá a figyelmet, hogy azoknál, akik nem vettek részt a vizsgálatban, esetleg kevesebb tünet jelentkezhetett, mint azoknál, akik részt vettek, s emiatt esetleg túlbecsülhették a hosszú Covid-19 tüneteinek előfordulási gyakoriságát.

Nyitókép: MTI/EPA/Alex Plavevski