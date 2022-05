Kritizálta Kínát, utána azonnal cenzúrázták a WHO vezetőjét

"Amikor a zéró Covid stratégiáról beszélünk, nem gondoljuk, hogy ez fenntartható, figyelembe véve a vírus jelenlegi viselkedését és azt, amit a jövőben várunk tőle. Megvitattuk ezt a kérdést kínai szakértőkkel, és jeleztük, hogy a megközelítés nem jó. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne a váltás" - mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz egy keddi sajtótájékoztatón.

Nem sokkal az után fogalmazott így a WHO vezetője - akit korábban azzal vádoltak, hogy túlzottan Kína oldalán áll a pandémiában -, hogy Hszi Csin-ping arról beszélt, még jobban ráerősítenek a zéró Covidra, írja a CNN.

Letörölték az internetről

A WHO főigazgatóságának szavait a Twitterhez hasonó kínai Weibón is közzétette a WHO, ahol arra hamar szarkasztikus kommentek hada érkezett. "Határozottan küzdjünk minden olyan szó és cselekedet ellen, amely elferdíti, kétségbe vonja vagy tagadja hazánk járványmegelőzési és járványvédelmi politikáját! Le az Egészségügyi Világszervezettel!" - olvasható a legfelső válaszban. "Ezúttal az ENSZ ellenőrzött fiókját kellene blokkolni?" - írta egy másik kommentelő.

Délelőttre a poszt már nem volt látható a Weibón "a szerző adatvédelmi beállításai miatt". Nem világos, hogy milyen körülmények között változtatták meg a beállítást.

A Tedrosz nevét tartalmazó Weibo hashtaget is cenzúrázták, az arcát ábrázoló képeket pedig letörölték a platformról, bár a nevét tartalmazó posztok továbbra is láthatóak.

A WeChat-en az ENSZ hivatalos fiókjában megjelent főigazgatói cikket szerda reggel óta "a vonatkozó törvények és előírások megsértése miatt" nem lehet megosztani, sőt, a beszédének videoklipjeit is eltávolították a platformról.

Kína a főigazgatót nevezte felelőtlennek

A megjegyzések Peking haragját is kiváltották: a kínai vezetés a főigazgató szavait felelőtlennek nevezte annak dacára, hogy a legtöbb tudós a WHO álláspontját képviseli.

"Reméljük, hogy az illetékesek objektív és racionális módon szemlélik Kína járványmegelőzési és -ellenőrzési politikáját, többet tudnak meg a tényekről, és tartózkodnak a felelőtlen megjegyzésektől" - mondta Csao Licsian, a kínai külügyminisztérium szóvivője egy szerdai sajtótájékoztatón.

A kínai zéró Covid gyorsan alkalmazott lezárásokkal és tömeges tesztelésekkel, valamint szigorú karanténszabályokkal védte meg a lakosság többségét a vírustól, de

mára egyre többen kritizálják is azt,

mivel az omikron miatt egyre többször van szükség lezárásokra és azok egyre szigorúbbak is. Jelenleg Sanghajban és Pekingben is karanténnal kell megbirkózniuk a lakosoknak.

Nagy ára lenne, ha most elhagynák

Kína vezetése ennek ellenére is ragaszkodik a módszerhez, arra hivatkozva, hogy zéró Covid nélkül tömeges megfertőződések lennének az országban. A Fudan Egyetem előrejelzése szerint ha anélkül szűnne meg a zéró Covid, hogy emelnék az átoltottságot vagy elérhetőbbé tennék az antivirális kezeléseket, másfél millió kínai vesztené életét az omikron miatt. A márciusi immunitási méréseken alapuló kutatás szerint 112,2 millió tünetes esettel járna, ha nem zétó toleranciát alkamlamznának Kínában, amelytől összeomlana a kínai egészségügy. A rendelkezésre álló 64 ezer intenzív ágynál 15,6-szor többre lenne szükség, legalább 44 napon át.

Ez elkerülhető, ha nagyobb lesz az átoltottság, illetve többféle antivirális terápia válik elérhetővé az országban - mondták kínai szakértők.

A kínaiak több mint 88 százaléka teljes körűen be van oltva, de az idősebbek körében sokkal alacsonyabb az immunizáltság. Március 17-én Kínában a 80 év felettieknek csak a fele volt teljesen beoltva, és e veszélyeztetett korcsoportnak kevesebb mint 20 százaléka kapott emlékeztető oltást. A legtöbb országgal ellentétben az idősek eredetileg nem élveztek prioritást a kínai oltási kampányokban.

A legutóbbi járvány kitörése óta a kínai tisztviselők megfogadták, hogy felgyorsítják az idősek oltását. A lezárt területeken azonban gyakorlatilag lehetetlen beoltatni magukat, mivel a lakosok otthonukba vannak zárva, és csak a Covid-tesztek elvégzésére mehetnek ki.

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Salvatore Di Nolfi