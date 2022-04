Németországban tárgyal 40 ország az ukrajnai fegyverszállításokról

Az amerikai védelmi miniszter, Lloyd Austin tájékoztatása szerint a nyugat-németországi amerikai légitámaszponton mintegy 40 ország képviselőinek részvételével tartott találkozó célja, hogy "további képességeket biztosítson az ukrán erők számára" - tudósított a vg.hu az AFP hírügynökség alapján.

"Győzhetnek, ha megvan a megfelelő felszerelés, a támogatás" - mondta azután, hogy Antony Blinken külügyminiszter társaságában ellátogatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz.

A találkozó célja továbbá Ukrajna hosszú távú biztonságának biztosítása a háború befejeztével.

Mindeközben a NATO továbbra is azt a látszatot kívánja fenntartani, hogy mint szervezet távol tartja magát a konfliktustól és legfeljebb a tagországok egyéni akcióról van szó. Tájékoztatásuk szerint erre a találkozóra nem a NATO-n belül kerül sor, még akkor sem, ha az Észak-atlanti Szövetség főtitkára, Jens Stoltenberg részt vesz rajta.

"A NATO mint szövetség nem nyújt katonai segítséget Ukrajnának, így ez egyáltalán nem történik meg a NATO-n belül" - mondta John Kirby, a Pentagon szóvivője.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov hétfői értékelése szerint a NATO "meghatalmazott" útján háborúzik Oroszországgal.

War in Ukraine: Latest developments.



- 40 countries to meet on Ukraine security aid

- Russia warns of World War III

- Five killed in rail strikes

- No deal on Mariupolhttps://t.co/cKmGYhgyhB pic.twitter.com/lzMiKDZx9i — AFP News Agency (@AFP) April 26, 2022