Megtört a jég: Németország is szállít nehézfegyvert Ukrajnának

Az ARD német közszolgálati televízió tudósítása szerint Christine Lambrecht védelmi miniszter már a Rajna-vidék-Pfalz tartományban lévő Ramsteinben tájékoztatott arról, hogy a Scholz-kormány engedélyt adott Gepard típusú légelhárító harckocsik szállítására.

Eszerint

a Krauss-Maffei Wegmann fegyvergyártó konszern kapott zöld jelzést arra, hogy a német hadsereg, a Bundeswehr korábbi készleteiből származó, műszakilag teljesen felújított harckocsikat adjon el az Oroszország által indított háború sújtotta Ukrajnának.

A miniszter szerint a német kormány hétfőn hozta meg az erre vonatkozó döntést, amit heves koalíciós viták előzték meg. Míg a koalíció két kisebbik pártja, a Zöldek, valamint a szabad demokrata FDP már hetek óta sürgette nehézfegyverek Ukrajnának történő szállítását, a szociáldemokrata SPD Olaf Scholz kancellárral az élen szembehelyezkedett ezzel.

A szövetségi kormány az Ukrajna elleni orosz háború harmadik napján, február 26-án a válságövezetekbe irányuló fegyverexportot elutasító álláspontját megváltoztatva úgy döntött, hogy mégis küld fegyvereket az ukrán hadseregnek, ám a nehézfegyverek mostanáig tabunak számítottak.

A túlzott óvatossággal vádolt kancellár ugyanis azon a véleményen volt, hogy ilyen fegyverek szállítására csakis az uniós partnerekkel egyeztetve kerülhet sor.

A döntésben elemzők szerint minden bizonnyal közrejátszott a legnagyobb ellenzéki párt, a konzervatív CDU azon bejelentése is, hogy határozati javaslatot terjeszt a parlament elé. A javaslat szerint a parlamentnek fel kell szólítania a szövetségi kormányt, hogy haladéktalanul adjon át Ukrajnának katonai felszerelést – beleértve a nehézfegyverzetet – a Bundeswehr készletéből.

Megfigyelők szerint a Bundestag – több koalíciós képviselő támogatásával – minden bizonnyal megszavazná a német politikai pártok népszerűségi listáját vezető CDU javaslatát.

Ez mindenképp csúfos kudarcot jelenthet a december óta hatalmon lévő szociáldemokrata kancellár számára.

Az MTI beszámolója szerint elsőként a Süddeutsche Zeitung című lap és a dpa hírügynökség számolt be arról, hogy a védelmi minisztérium támogatja a Krauss-Maffei Wegmann (KMW) tervét, miszerint eladnak Ukrajnának nagyjából 50 Gepard típusú, légvédelmi löveggel és radarral felszerelt lánctalpas, páncélos járművet, amelyeket korábban a német hadsereg használt.

A gyártó hetek óta igyekszik előmozdítani az ügyet, amelyet nemcsak a szociáldemokraták ellenzése nehezített, hanem az is, hogy ezt a fegyverrendszert nemigen használják már, így lőszer is alig van hozzá. Ezt a gondot sikerült megoldani olyan országok segítségével, amelyek hadseregében van még Gepard légvédelmi páncélos – írta a Süddeutsche Zeitung.

A lap információi szerint

az ukrán hadseregnél nem ismerik a rendszert,

ezért használatba vétele előtt képzésre lesz szükség.

A KMW nagy versenytársa, a Rheinmetall is értékesítene járműveket Ukrajnának. Steffen Hebestreit kormányszóvivő tájékoztatója szerint a vállalat engedélyt kért 100 Marder típusú lövészpáncélos exportjára. Sajtóértesülések szerint a Rheinmetall 88 Leopard-1 típusú harckocsit is szállítana az ukrán hadseregnek. A cég ajánlata tartalmazza a személyzet németországi képzését, a karbantartási képzést, a szerszámokat, a pótalkatrészeket, a németországi szervizbázist és a lőszert is.

Nem tudni, Magyarország részt vesz-e a ramsteini találkozón

Ramsteinben a háború kitörése óta a legnagyobb méretű nemzetközi tanácskozás kezdődött Ukrajna megsegítésére.

Az Egyesült Államok meghívására 38 ország – a NATO-tagállamok mellett több, Ukrajnát segítő ország – magas rangú védelmi és külügyi képviselője vesz rész a konferencián, amelynek célja Ukrajna további megsegítése. Arról nincs információ, hogy Magyarország is részt vesz-e rajta.

Német források szerint tanácskozás súlyát aláhúzza, hogy a résztvevők között van Donald Blinken amerikai külügy-, illetve Lloyd Austin védelmi miniszter, továbbá Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára.

A ramsteini tanácskozás kapcsán elhangzott nyilatkozatában Lloyd Austin védelmi miniszter kijelentette:

Oroszországot olyan mértékben akarjuk meggyengíteni, hogy az Ukrajna elleni invázióhoz hasonló cselekedetet soha többé ne tudjon elkövetni.

Célunk az, hogy Ukrajna olyan szuverén és demokratikus ország maradjon, amely képes megvédeni területét – jelentette ki a miniszter.

Nyitókép: Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images