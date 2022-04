Nekihajtott egy autó a bukaresti orosz nagykövetségnek, felgyulladt, a sofőr meghalt – videó

Szerdán reggel Bukarestben egy személygépkocsi letért az útról és nekiütközött az orosz nagykövetség épülete kerítésének. A jármű kigyulladt, a sofőr a helyszínen meghalt – adta hírül a román média, amely szerint a hatóságok nem zárják ki a szándékosság lehetőségét.

A nagykövetség épületénél kedden tiltakozást szerveztek, amelyen a résztvevők elítélték a bucsai vérengzést. A tüntetésen az épület előtt gyerekcipőket helyeztek el, amelyek az ukrajnai háborúban megölt gyerekekre emlékeztettek. A megmozduláson többnyire ukrán nők vettek részt, akik a háború befejezését és a vérengzések elkövetőinek felelősségre vonását kérték.

