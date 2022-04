Csehország: „nem könnyítjük meg a Z betűt viselő gyilkosok dolgát”

Ruslan Stefanchuk, az ukrán parlament, a Verkhovna Rada elnöke hétfőn videóüzenetben csatlakozott be a Slavkovi hármak névre keresztelt országcsoport, azaz Csehország, Szlovákia és Ausztria házelnökeinek prágai találkozójába, melyen légvédelmi és rakétaelhárító fegyvereket, illetve tankokat kért a kollégáitól Ukrajna védelmének megerősítéséhez. A válasz a csehek részéről nem váratott sokat magára, az Echo24 hírportál ugyanis úgy értesült, hogy Csehország T-72-es tankokkal és más harci járművekkel segít az ukránoknak az oroszokkal vívott háborúban. A prágai hírportál úgy tudja, hogy a cseh hadsereg régebbi típusú tankjairól és harci járműveiről van szó, amelyeket az aktív tartalékosok számára tartottak fenn. A cseh hadseregnek mintegy kilencven T-72-es harckocsija van.

A tankok küldéséről elsőként Ondrěj Benešík, a Kereszténydemokrata Unió–Csehszlovák Néppárt parlamenti képviselője tájékoztatott a Twitteren, aki úgy fogalmazott, hogy a súlyos harcot vívó ukrán hadseregnek most nagy szüksége van erre a segítségre. A néppárti képviselő abban is bízik, hogy a szállításokat folytatni tudják. A harci járművek Ukrajnába való szállítását Jana Černochová védelmi miniszter is megerősítette. Közölte, hogy Csehország fontos hadfelszerelést küld ukrán barátainak, és ezt folytatni is fogják. Konkrétumokat nem árult el, de úgy fogalmazott, „nem könnyítik meg a Z betűt viselő gyilkosok dolgát”.

Markéta Pekarová Adamová, a cseh alsóház elnöke szintén úgy véli, hogy Ukrajna támogatását minden téren – humanitárius segítségnyújtással és harcászati eszközök nyújtásával is – folytatni kell. Csehország eddig több mint 300 ezer ukrán menekültet fogadott be, közülük több mint 260 ezren már az ideiglenes tartózkodási vízumot is megkapták.

Az eddig Csehországból Ukrajnába szállított hadifelszerelés és fegyverek értéke mintegy 25 millió euró, míg a humanitárius segély értéke meghaladja a 12 millió eurót.

A cseh képviselők egyöntetűen elítélték az orosz csapatok akcióit az ukrán Bucsa városában, és háborús bűnnek minősítették. Kedden a cseh parlament alsóházának mind a 153 jelenlévő képviselője megszavazta a Kijev melletti városban történteket elítélő határozatot. A jóváhagyott dokumentumban az is szerepel, hogy Csehországot be kell vonni egy olyan nemzetközi bíróság felállításának előkészítésébe, amely az Oroszország által Ukrajnában elkövetett valamennyi bűncselekmény elkövetőinek megbüntetését tűzi ki céljául.

Jan Lipavský külügyminiszter az alsóházi ülésen megjegyezte, hogy az orosz katonák nemcsak Bucsában követtek el szörnyűségeket, hanem más városokban, például Mariupolban is. „Oroszország szisztematikusan követ el háborús bűnöket Ukrajnában. Nyilvánvaló, egyértelmű szándékuk az volt, hogy minél több civilt megöljenek” – mondta a cseh diplomácia vezetője. Ján Bartošek, a képviselőház alelnöke pedig az 1995-ös srebrenicai mészárláshoz hasonlította a bucsai civilek legyilkolását.

