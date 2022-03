Titkos orosz dokumentumokat szerzett meg az Anonymous

Az Anonymous nemzetközi hackercsoport nyilvánosságra hozta az orosz központi banktól megszerzett dokumentumokat.

Az Anonymous megerősítette: az Ukrajnát támogató #OpRussia művelet keretében feltörte az orosz központi bank számítógépes biztonsági rendszerét és 28 gigabájtnyi dokumentumot szerzett meg, amelyeket több felületen nyilvánosságra hozott az interneten. A csoport hozzátette: ha a szóban forgó linkek elérhetőségét blokkolják, akkor másik felületen osztja meg az információkat.

A hackercsoport állítása szerint a több tízezer dokumentum megállapodásokat, levelezéseket, átutalásokat, az oligarcháik üzleti titkait, eltitkolt gazdasági jelentéseket, más országokkal kötött kereskedelmi megállapodásokat és nyilatkozatokat tartalmaz, valamint információkat a kormány regisztrált támogatóiról, videokonferenciákról és a használt programokról.

Az Anonymous egy videóban arra figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy minden titkát nyilvánosságra fogják hozni. A hackercsoport a felvételben "hazugnak, diktátornak, háborús bűnösnek és gyermekgyilkosnak" nevezte a moszkvai vezetőt.

- mondta egy maszkos hacker.

?MESSAGE FROM #ANONYMOUS RABBIT:

"People shouldn't be afraid of their government, governments should be afraid of their people."



The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by Anonymous❗️#Ukraine #OPRussia

? pic.twitter.com/BJJBMpZESZ — The Black Rabbit World (@Thblckrbbtworld) March 25, 2022