WHO: kritikus a helyzet Mariupolban és a Kijevhez közeli Bucsában

Példaként az orosz csapatok által ostromlott Mariupol városába tervezett egyik segélykonvojt említette, amely a biztonsági kockázatok miatt nem tudott elindulni.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz hangsúlyozta, hogy a humanitárius helyzet folyamatosan romlik az ország számos térségében. Kiemelte, hogy különösen kritikus a helyzet Mariupolban és a Kijevhez közeli Bucsában.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a WHO eddig mindössze 9,6 millió dollárt kapott az előirányzott 57,5 millió dollárból, amelyre a szervezetnek az elkövetkező három hónapban szüksége lenne az ukrajnai segélyezéshez. Mint mondta, súlyos fizetési problémákkal küzdenek, ami miatt több támogatást kért a donorállamoktól.

A WHO főigazgatója beszélt arról is, hogy az egészségügyi ellátás háború miatti akadozása rendkívüli veszélyt jelent egyebek között a szívproblémákban, rákban, cukorbetegségben, HIV-fertőzésben és tuberkulózisban szenvedő emberek számára. Hozzátette, hogy ezek a leggyakoribb halálozást okozó betegségek Ukrajnában, miközben az olyan fertőző betegségek kockázata is nő, mint a kanyaró, vagy a koronavírus.

Michael Ryan, az ENSZ egészségügyi szakosított szervezetének veszélyhelyzeti igazgatója egy másik problémára is rávilágított, mégpedig arra, hogy a harci tevékenység miatt Ukrajna békésebb régióiban menedéket kereső mintegy 6,5 millió ukrán körében is égető szükség van orvosi segítségre. Mint mondta, majdnem minden harmadik ilyen háztartásban van krónikus beteg, minden tizedikben várandós nő, s csaknem minden ötödikben fogyatékossággal élő ember.

