Ukrán fél: közeledtek az álláspontok az orosz-ukrán tárgyalásokon

A tárgyalás ezúttal videókonferencia keretében zajlik.

Délelőtt 11-kor Mihajlo Podoljak, az ukrán delegáció tagja, az elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója kommentálta az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalások negyedik fordulóját. Közösségi oldalán azt írta, hogy a felek közti kommunikáció nehéz, de folytatódik. A különbségek oka az, hogy nagyon eltérő politikai rendszereink vannak. Ezt azzal magyarázta, hogy Ukrajna a szabad társadalmi konszenzuson alapuló párbeszédet támogat. Ezzel szemben Oroszország egy elnyomó rendszert képvisel - tudósított az Index.

Volodimir Zelenszkij elnöki kabinetjének helyettes vezetője, Ihor Zsovkva a hirado.hu összefoglalója szerint elmondta, hogy Moszkva most konstruktívabban állt a tárgyalásokhoz, mint korábban.

"Ahelyett, hogy ultimátumokat szabnának, vörös vonalakat húznának vagy kapitulációra szólítanák fel Ukrajnát, most úgy tűnik, hogy konstruktívabbak a tárgyalások" – fejtette ki Zsovkva a BBC Radio 4 hírműsorában.

Mikhajlo Podoljak a Twitterre feltöltött videóban kora délelőtt azt mondta, hogy a tárgyalások hétfői fordulója a tűzszünet feltételeire, az orosz csapatok kivonására és az Ukrajna számára nyújtott biztonsági garanciákra fog összpontosítani.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against ?? peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022