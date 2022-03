Németország nem támogatja, hogy az ukránok repülőket kapjanak

A német szövetségi kormány elutasítja az orosz invázió ellen küzdő ukrán hadsereg képességeinek megerősítését harci repülőgépekkel - tette világossá Olaf Scholz német kancellár.

A kancellár Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel tartott berlini tájékoztatóján arra a kérdésre, hogy támogatja-e a lengyel javaslatot, miszerint a lengyel légierő Mig-29-es típusú vadászgépeit át kellene adni az ukrán légierőnek a németországi Ramstein amerikai légi támaszponton, felidézte az Ukrajnának évek óta nyújtott pénzügyi segítséget, és a háború február 24-i kezdete óta biztosított humanitárius támogatást és a fegyverszállításokat. Ugyanakkor "nagyon alaposan át kell gondolnunk, hogy mit teszünk konkrétan, és ebbe egész biztosan nem tartoznak bele harci repülőgépek" - fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy az Ukrajna elleni orosz agresszió nem csupán a nemzetközi jog kirívóan súlyos megsértése, hanem korszakforduló Európa történelmében és az európai békerendben, így

"a világ, amelyben élünk, már nem ugyanaz", mint előtte.

A háború "katasztrófa az ukrán népnek, és az orosz nép is megszenvedi" - tette hozzá Olaf Scholz, felszólítva Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy vessen véget a vérengzésnek, és rendelje vissza csapatait.

Mint mondta,

"a katonai megoldásnak nincs értelme", ezért legelső lépésként meg kell állapodni a fegyverszünetről.

Justin Trudeau kiemelte, hogy Oroszország Vlagyimir Putyin vezetése alatt fenyegetést jelent Európa és az egész világ békéjére. Elmondta, hogy országa továbbra is támogatja fegyverekkel az orosz invázió ellen harcoló ukrán csapatokat. A napokban 50 millió dollár értékű speciális felszerelést, köztük drónra való kamerákat indítanak útnak.

Megjegyezte, hogy a szállítmány biztonságos átadása a határvidéken "kihívás", amellyel azonban a szövetségesek is szembesülnek, és Kanada együttműködik velük.

Ugyanakkor minden kérdésben körültekintően kell eljárni, mert nem élezni, hanem enyhíteni kell a konfliktust - húzta alá Justin Trudeau. Arról is szólt, hogy Volodomir Zelenszkij ukrán elnök a meghívását elfogadva beszédet mond majd a kanadai parlamentben. London fontolóra vette légvédelmi eszközök szállítását Ukrajnának A brit kormány fontolóra vette könnyű légvédelmi eszközök szállítását Ukrajnának - mondta Ben Wallace brit védelmi miniszter. A brit kormány ugyancsak szerdán törvénytervezetet nyújtott be, amelynek értelmében bűncselekménynek minősülne orosz repülőgépek berepülése a brit légtérbe, illetve leszállásuk brit területen. Wallace a londoni alsóházban tartott tájékoztatójában elmondta: Nagy-Britannia eddig 3615 könnyű páncéltörő fegyvert szállított Ukrajnába, és hamarosan kis mennyiségű Javelin páncéltörő rakétát is átad az ukrán haderőnek. A brit védelmi miniszter szerint London megvizsgálja STARStreak típusú hordozható légvédelmi rakétarendszerek szállításának lehetőségét is. Wallace hangsúlyozta: ezek az eszközök beleillenek a védelmi célú fegyverrendszerek kategóriájába, és a brit kormány e szállítmányokat úgy méretezi, hogy ne jelentsenek stratégiai léptékű eszkalációt.

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan