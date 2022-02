Új információk a covidos II. Erzsébet állapotáról

Mint az Infostart is megírta, II. Erzsébet elkapta a koronavírust. Most az is kiderült – a The Guardian beszámolójából –, hogy enyhe tünetei vannak, orvosai minden, frissen engedélyt szerzett gyógymóddal élhetnek az ő esetében.

A hvg.hu összefoglalójából kiderül, a 95 éves brit uralkodó értesülések szerint háromszoros oltottként fertőződött meg.

A Buckingham-palota közleményt is kiadott, megfázásszerű tünetekről szól a közlés, de a királynő korában minden megbetegedés súlyos veszélyekkel fenyegethet.

A briteknél az antivirális szerek közül már bevethető a Ronapreve a Molnupiravir és a Paxlovid mellett. A fertőzés első napjaiban élhetnek még a Sotovimab, a Remdesivir is a Dexamethasone nevű szerekkel is.

A tudósítások szerint II. Erzsébet nem sűrűn volt beteg uralkodása alatt, másfél éve még lovagolt is. A múlt héten személyesen tartott audienciát, bottal közlekedett.

Nyitókép: MTI/AP/PA Pool/Steve Parsons