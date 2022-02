Tonga félelme valóra vált: megjelent a szigeten a koronavírus

Egy héttel azután, hogy Tonga szigetét egy vulkánkitörés, illetve az azt követő cunami veszélyhelyzetbe sodorta, a szigettől mindeddig sikerrel távol tartott koronavírus is felütötte a fejét az országban. A pozitív tesztek birtokosai a kikötőben dolgoznak, ahova a különböző segélyszállítmányok futnak be az ország számára a CNN cikke szerint.

Tonga eddig azon kevés ország közé tartozott, amely nem jelentett koronavírus-fertőzöttet: tavaly novemberben egy új-zélandi utazó behozta ugyan a vírust, de az esetre a karanténhotelben derült fény. Ezzel együtt már akkor is lezárás követte a felfedezett esetet, ahogyan ez most is történik.

Saia Piukala egészségügyminiszter szerint a két érintett személy nem tapasztalt tüneteket, a kiterjesztett szűrőprogramoknak köszönhetően fedezték fel fertőzöttségüket. Szerdán már arról számolt be a tongai miniszterelnök, hogy három további esetet találtak, egy anyát és két gyermekét.

Helyi idő szerint szerda este hat órától ezért lezárások lépnek életbe: az intézkedéseket kétnaponta felülvizsgálja, és szükség szerint felülbírálja az ország vezetése.

A koronavírus soha rosszabbkor nem jöhetett volna: a százezres lakosságú Tongán még nem állt helyre az élet a január 15-i vulkánkitörés óta. Az internetkapcsolat és a telekommunikáció sem tért vissza a korábbi szintre, több mint 1500 lakosnak pedig el kellett hagynia otthonát. A segélyszervezetek és a tongai politikusok arra is figyelmeztettek, hogy

élelmiszerhiány várható, mivel a vulkáni hamu befedte a földeket.

A vízforrások is szennyeződtek, így a lakosság tiszta vízzel történő ellátása is továbbra is problémás. A romok eltakarítása folyamatban van.

A koronavírustól való félelem miatt érintésmentesen érkeztek a sziget részére küldött szállítmányok, de ez sem volt elég a jelek szerint. Jelenleg is vizsgálják, melyik hajóról juthatott be a fertőzés, a 170 kis tongai sziget közti hajóforgalmat pedig leállítják annak érdekében, hogy az ne tudjon tovább terjedni. A WHO adatai szerint az ország lakosságának 80 százaléka van beoltva koronavírus ellen.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Japán Meteorológiai Ügynökség