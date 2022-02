Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin közös tájékoztatója: Magyarországnak jövőre biztosan nem lesznek gázellátási problémái

2022.02.01. 16:24 Kezdünk! Orbán Viktor miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz látogatott Moszkvába, energiakereskedelmi és turisztikai, valamint egyéb ügyekben tárgyaltak a felek. A tájékoztatót most percről percre követjük, tartson velünk!

2022.02.01. 17:29 Öt órán át tárgyaltak Vlagyimir Putyin: öt órán át tárgyaltunk, minden kérdést átbeszéltünk. Magyarország fontos partnere Oroszországnak.

2022.02.01. 17:30 Növekedő kapcsolatok Vlagyimir Putyin: egy év alatt 30 százalékkal növekedett a kereskedelem volumene. Oroszország sok éve, megszakítás nélkül látja el energiával Magyarországot. Az orosz szállítás a hosszú távú szállítási megállapodásnak köszönhetően történik 2036-ig. Magyarország a piaci ár alatt vásárolhat. Nyitottak vagyunk további együttműködésre.

2022.02.01. 17:32 Mol-szerep Vlagyimir Putyin: két megyében is szerepel a Mol Oroszországban a kőolaj-kitermelésben, és egyéb beruházása is van. A Roszatom pedig atomerőművet épít Magyarországon. Vasúti projektje is van a két országnak. 600 kényelmes vasúti kocsit szállítottunk le eddig Magyarországnak.

2022.02.01. 17:32 Balkán Vlagyimir Putyin: közös vállalatot hoz létre a két ország a balkáni irányú kereskedelemhez. Élő adás

2022.02.01. 17:33 Vakcinagyár Vlagyimir Putyin: 2 millió vakcinát szállítottunk eddig Magyarországnak, de tervben van a technológia Magyarországra telepítése is.

2022.02.01. 17:34 Richter Vlagyimir Putyin: implantátumgyár és egyéb gyógyszeripari beruházás is érkezik Magyarországról Oroszországba a Richter Gedeon Nyrt. révén.

2022.02.01. 17:36 EU-orosz-amerikai-NATO-viszony Vlagyimir Putyin: megvitattuk az EU-orosz viszonyt és az emberi jogok megsértését, valamint a kisebbségek alapvető jogairól is. Beszéltünk az USA és a NATO válaszairól a biztonsági garanciákkal kapcsolatban, de nem veszik figyelembe a követeléseinket.

2022.02.01. 17:37 Köszönet Vlagyimir Putyin: szeretném megköszönni Orbán úrnak a sokrétű közös munkát.

2022.02.01. 17:37 Orbán Viktor... ...következik.

2022.02.01. 17:39 Hosszú asztal Orbán Viktor: életemben nem ültem még ilyen hosszú asztalnál, de kárpótolt a tárgyalás hossza és mélysége. 13 éve működünk együtt, de ez a tárgyalás volt a legfontosabb. Ezt a látogatást békemissziónak tekintem, nincs olyan vezető az EU-ban, aki békétlenséget szeretne Oroszországgal. Amikor ilyen konfliktus létrejött, a történelemben Közép-Európa mindig rajtavesztett.

2022.02.01. 17:40 "Nehogy visszatérjen a hidegháború" Orbán Viktor: Nehogy visszatérjen a hidegháború, ehhez tárgyalásokra van szükség. Arra kértem elnök urat, hogy használják fel a diplomácia minden eszközét a diplomáciai feszültség csökkentésére. Van erre magyar modell: a magyarok jó viszonyt ápolnak a nyugattal és Oroszországgal is.

2022.02.01. 17:41 Sikerév Orbán Viktor: az előző volt a legsikeresebb év az együttműködés történetében, 900 ezer embert tudtunk beoltani orosz vakcina segítségével, és tavaly meghosszabbodott a hosszútávú gázszállítási szerződés is. Most azt kértem az elnök úrtól, hogy 1 milliárd köbméterrel az éves mennyiséget emeljük meg. Tárgyalni fogunk erről.

2022.02.01. 17:42 Oltóanyaggyár Orbán Viktor: hamarosan működni kezd az oltóanyaggyár Debrecenben, remélhetőleg Szputnyik vakcinát is gyártani tudunk.

2022.02.01. 17:43 Paks 2 Orbán Viktor: hamarosan célegyenesbe kerül Paks 2 ügye.

2022.02.01. 17:43 Orosz-magyar vegyesvállalat Orbán Viktor: Köszönet illeti az elnök urat az orosz-magyar vegyesvállalat létrehozásáért.

2022.02.01. 17:44 Légi kapcsolatok Orbán Viktor: növekedhet a légi összeköttetés Oroszország és Magyarország között, erről további tárgyalások következnek.

2022.02.01. 17:44 Kérdések... ...válaszok.

2022.02.01. 17:46 Mennyire javult a tárgyalásoknak köszönhetően a gázellátás biztonsága? Vlagyimir Putyin: Orbán Viktor sok kérdést tett fel nekem ezzel kapcsolatban. A gáz- és atomenergiát is érintette ez, a logisztikát, az ipari termelést is. Egyes orosz nagyvállalatok vezetőivel is tárgyaltam már, így minden kérdésre pozitív választ kapott a magyar miniszterelnök. Az 1 milliárd köbméter plusz számunkra nagy problémát nem fog jelenteni. Értem, hogy ezek a kérdések miért merülnek fel. Európa egyes részein lesznek problémák jövőre, Magyarországnak nem. A Budapestet elkerülő vasút ügyében: lesz orosz befektetés. Lesz oktatási és fűtőanyag-előállítási együttműködés is. A mostani tárgyalás nagyon hasznos volt, a mezőgazdaságot mélyen kitárgyaltuk.

Orbán Viktor: Magyarországon nem történt olyan gázáremelés, mint Nyugat-Európában, mert van rezsicsökkentés. Ha van orosz gáz, van rezsicsökkentés. 2030-ra az energia 90 százaléka nem fosszilis forrásból származik majd. A mai tárgyalás ennek is megteremtette az alapjait.

2022.02.01. 17:50 Mikortól várható a Szputnyik-V gyártása Magyarországon? Szputnyik-light gyártása is lesz? Vlagyimir Putyin: politikai szinten ezzel semmilyen probléma nincs. Most a Szputnyik-light megvásárlásáról vannak tárgyalások. Most dolgozunk azon, hogy a Szputnyik-V-t hogyan lehet gyártani Magyarországon.

Orbán Viktor: Szputnyik-lightot is fog vásárolni Magyarország, ez harmadik oltás beadására lesz megfelelő. Az oltóanyaggyár fog tudni gyártani Szputnyik-V vakcinát.

2022.02.01. 17:52 Felmerültek-e a gazdasági együttműködésben olyan területek, amelyekről eddig kevesebbet hallottunk? Orbán Viktor: az orosz gazdaság az elmúlt évek szankcióit rendkívül jól viselte, az sokkal erősebb, mint azt általában nyugaton gondolni szokták. Oroszország az új lehetőségek hazája. Tárgyaltunk új lehetőségekről. A szankciós politika Magyarország számára nagyobb gondokat okozott, mint Oroszország számára, mi tehát piacot vesztettünk. Egyes termékekben elveszítettük a piacot. Ez tehát a nemzetközi politikában - mármint a szankció - egy sikertelen eszköz. Ami az új lehetőségeket illeti, az ukrán-magyar határon megépült a konténeralapú átrakodóterminál. Sokkal gyorsabb ez, mint bármelyik európai átrakodópont. Most egy közös magyar-orosz szállítási cég teremt új lehetőségeket, nagyságrendekkel növeli meg Magyarország teljesítményét. Ütőér lesz ebből a földrajzi adottságból.

Vlagyimir Putyin: megerősítem mindezt. A logisztika terén nagyon jó lehetőségeink vannak.

2022.02.01. 17:58 Magyarország EU- és NATO-tag. Hogyan értékelik a tárgyalásokat az EBESZ-szel? Az orosz fél hogyan fog válaszolni a nyugati aggályokra? Hogyan fogja a biztonsági helyzetet jellemezni? Kijevben már most vannak olyan hangok, hogy ha nem lesz biztonság, Ukrajna kettészakad. Orbán Viktor: a helyzet komoly, a különbségek jelentősek. Oroszország igényeit a világ megismerhette, a nyugat válasza viszont messze van ezektől. A távolság jelentős, de nem áthidalhatatlan. Meggyőződhettem ma arról, hogy lehetséges olyan megállapodást kötni, amely garantálja a békét és elfogadható a feleknek, bízom benne, hogy a felek ezt el is fogják érni.

Vlagyimir Putyin: szeretném megvilágítani a viselkedésünk logikáját. Látjuk a NATO viselkedését, egyet gondoltak, de mást cselekdtek. Egész egyszerűen becsaptak bennünket. Az USA a rakétaelhárító szerződést is felmondták, pedig kértük őket, hogy ne tegyék. Most Romániában és Lengyelországban is ott lesznek hamarosan. Már nem csak elhárító, de csapásmérő eszközöket is elhelyeznek. A következő lépés az lesz, hogy Ukrajnát is be akarják venni a NATO-ba! Figyeljenek rám! Krímet katonai úton szeretnék visszaszerezni. Képzeljék el, hogy NATO-tag lesz Ukrajna, és elkezdődik valami a Krím-félszigeten. Ez a terület orosz terület. Akkor mi a NATO-val fogunk harcolni? Valaki gondolt erre? Úgy néz ki, hogy nem. Ha valaki fenyegetést hoz létre Oroszország számára, saját maga számára is fenyegetéseket hoz létre. Minden országnak joga van a saját biztonságát létrehozni, tetszőleges eszközökkel. Ukrajna eszköznek tűnik Oroszország berángatására egy fegyveres konfliktusba. Ha megnézzük ezeket a sokoldalú kérdéseket, mélyen megvizsgáljuk, tudjuk, hogy a negatív kifejletet gy lehet elkerülni, hogy mindenkinek az érdekeit figyelembe vesszük. Miért írtunk alá egyezményeket Isztambulban vagy Asztanában? Ukrajna a mi biztonságunkat aláássa. Azt mondja a NATO, hogy a nyílt kapuk politikáját folytatja, de hol van ez lefektetve? Meg kell találni azt a módszert, hogy a folyamat minden résztvevőjének az érdekeit szem előtt tartjuk. Tartsuk szem előtt a dokumentumokat. Tegnap Franciaország elnökével is megbeszéltem, hogy hamarosan Moszkvába látogat. Nem könnyű, de meg lehet találni a megoldást. Most még nem tudom megmondani, hogy mi lesz az.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán