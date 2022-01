Az olasz hagyomány megszakadt, de ez most stabilitás hozhat

Molnár Anna elmondása szerint Olaszországban hagyományosan a köztársasági elnöki pozíciót egy személy csupán egy cikluson keresztül tölti be. Ettől eltérő gyakorlat egyszer fordult elő korábban, Giorgio Napolitano idejében, ugyancsak a kialakult politikai helyzet miatt, két év után, 90 éves azonban úgy döntött, nem kívánja folytatni. Az Olaszország-szakértő szerint, ahogyan elődjénél, nyilván a 80 éves Sergio Mattarellánál is közrejátszik a kor kérdése, annál is inkább, mert korábban már jelezte, hogy más tervei lennének, ezért átadná a pozíciót, miként azt a hagyományok diktálják.

De a hagyomány ismét megszakadt, miután a pártok nem tudtak közös jelöltet találni. Molnár Anna szerint jó kérdés ennek az oka, de egyben nehéz is válaszolni. Mint azt kifejtette, sokáig húzódott a választás,

összesen nyolc forduló kellett, amikor is végül sikerült megegyezniük a pártoknak

Sergio Mattarella személyében. Végül a 983-ból 759 fő szavazott mellette, ami nagyon jelentős eredmény, hiszen elődjei, köztük Francesco Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi vagy a már említett Giorgio Napolitano 2013-ban közel sem bírtak ennyi vokssal korában. Végül tehát egy nagyon jelentős egyetértés alakult ki amellett, hogy Mattarella lehet az a személy, aki a továbbiakban betöltheti az államfői pozíciót – ismételte meg.

Molnár Anna egyetértett, hogy

Sergio Mattarella újraválasztásának egyik legfőbb jelentősége, hogy Mario Draghi kormányfő maradhatott.

Bár Draghi szívesen vállalta volna a köztársaságelnöki pozíciót, ez viszont ismét kormányalakítás elé állította volna Olaszországot, ami akár több hónapig is elhúzódhatott volna, amit vélhetően a politikai pártok többsége sem kívánt, kivéve a Giorgia Meloni vezette Olaszország Fivéreit, mely párt jelenleg kormányon kívül van, és nem is támogatja a koalíciót. A többi szereplő, a belső ellentéteik ellenére is, a folytonosságban volt érdekelt – magyarázta a szakértő.

Molnár Anna elmondása szerint sok név felmerült, ennek ellenére egyikük mögött sem alakult ki olyan többség, ami elegendő lett volna ahhoz, hogy megválasszák. Emlékeztetett, az olasz alkotmányos berendezkedés szerint az első három körben kétharmad szükséges ehhez, majd az abszolút többség, tehát a jelenlegi helyzetben 505 szavazat kellet, hogy elnököt válasszanak.

Molnár Anna nem tartja kizártnak, hogy az államfő újraválasztása nyomán a kormánykoalícióban is lesznek kisebb átalakítások. Mint mondta, elindult egyfajta tárgyalás erre vonatkozóan, hiszen korábban az is felmerült, hogy Draghi lehet az államfő, ami már önmagában magával „rántotta” volna egy új kormány megalapításának a szükségességét. Miközben az is megmutatkozott, hogy a pártokon és koalíción belül is voltak feszültségek azzal kapcsolatban, hogy melyikük melyik jelöltet tudja támogatni.

Olaszországban 2023-ban esedékesek az új választások, tehát ha addig nem történik valami, a szakértő meglátása szerint stabilitást is hozhat az a tény, hogy az eddigi két személy, Sergio Mattarella és Mario Draghi fogja a továbbiakban is irányítani az országot, miután ez egy folyamatosságot ad az olasz politika szempontjából.

„Az, hogy aztán megint elfordulhatnak kormányválságok, vagy sem, ezt mindig az adott politikai helyzet határozza meg”

– jegyezte meg Molnár Anna.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docene szerint végeredményében mindenki jól jött ki ebből a közjátékból, köztük az Olaszország Fivérei párt is, mely a leginkább óhajtotta a változást, akár egy előre hozott választás alkalmával. De azzal, hogy továbbra is kormányon kívül marad, és továbbra is azt tudja képviselni, amit eddig is, még erősíthet is a pozícióin, de legalábbis azt az eredményt, amit eddig elért, bizonyosan tartani fogja tudni.

Nyitókép: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images