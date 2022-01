Eladni a vesét vagy a gyereket – megrázó afganisztáni hétköznapok

Félmillió forint: egy vese ára, ha Afganisztánban valaki úgy dönt, hogy inkább eladja egy szervét, mint hogy tovább nézze azt, hogy családja éhezik. Nem ez az egyetlen módszer ugyanakkor arra, hogy pénzt szerezzen – vannak családok, amelyek gyermekek eladására kényszerülnek, talán mert nem akarnak arra a sorsra jutni, mint az az asszony, akit a Sky News stábja a jelenlegi afgán helyzetet feltáró cikkéhez végzett terepmunka során éhen halt totyogó gyermeke miatt látott zokogni.

Az orvosoknak nincsen lehetőségük, eszközük vagy pénzük arra, hogy megfelelő módon kezeljék az elfertőződő sebeket. Az életmentő operációkat ugyanezen okokból nem tudják végrehajtani. Jelenleg ez a helyzet abban az országban, amelybe húsz éven át dollármilliárdokat öntöttek a nyugati államok, aztán egyik pillanatról a másikra teljesen magára hagyták.

Mindenki élelemért könyörög

Ez az az ország is, amelyben annyian életüket vesztették katonai szolgálat közben, és amely most az ENSZ szerint a világ legborzasztóbb humanitárius katasztrófájának színterévé vált. A nyugati csapatok múlt augusztusi megelőzően is szegény és nehézségekkel küzdő ország volt Afganisztán, de most a tálibok uralmát továbbra sem elismerő nyugatról nem érkező segélyek hiányában az afgán emberek egyre extrémebb döntésekre vannak szorítva.

A Sky News stábja egy Herat melletti kis faluba látogatott el: megérkezésükkor élelemért könyörgő, gyermeküket szorongató nők, és egy orvosi papírjaival szintén pénzt kérő idős asszony gyűltek köréjük. A legkülönbözőbb korú és krónikus betegségekkel rendelkező emberek rokonai könyörögnek minden látogatónak, hogy segítsen nekik. A környék kietlen, sem víz, sem árnyék nincs sehol. A családoknak sokszor egyetlen fizetőeszközük marad: az emberi vese.

Az újságírók egy házaspárral beszélgettek, akik mindketten eladták veséjüket: nyolc gyermekük van, egy már meghalt fél éve éhezés miatt. Nem akarták, hogy ez újra megtörténhessen velük. Most már

nincs eladható szervük, de tovább éheznek,

ezért egyik gyermeküket fogják eladni - hogy kit, még nem tudják, de könnyen lehet, hogy még annyit sem kapnak majd érte, mint a veséért.

A tálibok hárítanak

A tálibok szerint mindez mese, amit a nyugatiak találnak ki annak érdekében, hogy elhiteltelenítsék őket. Persze azt is mondják, hogy a lányok tanulhatnak, akár egyetemen is, és nem éri őket semmi bántódás akkor sem, ha korábban nyugati erőknek dolgoztak. Állítják: Afganisztánban senki nem éhezik.

A tálibok tavalyi hatalomátvételét követően a nemzetközi közösség szankciókat vezetett be, és több milliárd dollár értékű vagyont zároltak tengerentúli, főként amerikai bankszámlákon. Ennek hatására az afgán gazdaság gyakorlatilag összeomlott: a korábban segélyekből élő állam minden forrása elapadt. A nőkkel való bánásmód a legtöbb indoklásban szerepel, mint kiváltó ok - de

egyre nagyobb a dilemma, hiszen a tálib kormány el nem ismerése közben az afgán nép szenvedése napról napra nő.

A herati kórházban Mohammad Aqel Halimee arról számol be, az égési osztályon kezelt gyerekek sebeinek ellátásához szükséges mennyiségű kötszerrel sem rendelkezik, márpedig sok gyermek szerez később elfertőződő égési sérülést azért, mert nyílt tűzzel tudja csak családja otthonukat felmelegíteni. Ő azonban nem tudja kezelni őket, így sokszor csak hazaküldeni képes a gyerekeket, akik ott aztán meghalnak.

Egyre kevesebbet fizetnek nekik egy veséért

Nem csoda, hogy a vese eladása egyre gyakoribb az országban, főként az iráni határ közelében. A Sky News újságírói egy egész csapat fiatal nővel találkoztak, akik már mind eladták egy veséjüket. Tinédzserek és huszonévesek, legtöbbjüknek gyereke vagy gyerekei vannak.

Ha ki akarják fizetni adósságaikat, vagy ételt akarnak tenni az asztalra, nincsen más út.

Olyan sokan választják ezt a megoldást, hogy az már a vese árának csökkenéséhez vezet: korábban, férfiaknak 650 ezer forint értékű afgánit adtak egy szervért, ez mára félmillió forint körülre esett vissza a nők esetében.

A nyolcgyermekes család falujának elöljárója eközben arról próbálja meggyőzni a szülőket, hogy ne adják el gyermeküket, egyben a nyugatnak is üzen.

"Arra kérem a világot, hogy ne hagyjanak minket magunkra. Állítsák meg ezt a tragédiát, hogy az emberek eladják gyermekeiket vagy testük egy részét. Afganisztánnak segítségre van szüksége" - mondja.

Nyitókép: pixabay