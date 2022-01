Teljes a bizonytalanság az olasz államfőválasztás előtt

Az olasz parlamentben hétfő délután kezdődik az új államfő megválasztása. Silvio Berlusconi, a jobbközép Hajrá, Olaszország! elnöke már nem pályázik a posztra. A volt kormányfő nem indokolta döntését.

Molnár Anna Olaszország-szakértő közölte: ezek után vasárnap megkezdődött a pártok közötti tárgyalás arról, hogy ki lehet Sergio Matterella utódja.

"Úgy tűnik, hogy Mario Draghi kormányfő szívesen vállalná ezt a pozíciót, de nagyon sok kérdés van továbbra is nyitva. A két nagy tábornak, így a középjobbnak, illetve a középbalnak sincsen meg az abszolút parlamenti többsége ahhoz, hogy a harmadik forduló után eredményesen tudjanak szavazni az új elnökről. Sokáig úgy tűnt, hogy Draghit talán a többség támogatná, most azonban a Liga vezetője, Matteo Salvini bejelentette, hogy nem javasolták ezt a megoldást, inkább azt támogatnák, hogy Draghi maradjon a helyén miniszterelnökként, és folytassa a kormányzást" – fejtette ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. A Liga elnöke a döntést azzal magyarázta, hogy

kényes időszakot él meg Olaszország, és a stabilitás fontosabb.

A szenátus és a képviselőház tagjai, valamint a tartományok három-három küldötte szavaz az olasz államfőről, összesen 1008-an. Az első három körben kétharmados többséggel lehet nyerni, a negyedikben elég az abszolút többség. Eddig mindössze kétszer fordult elő, hogy kétharmaddal tudtak köztársasági elnököt választani.

A tárgyalások elkezdődtek a nevekről, de már nagyon kevés idő maradt. Hétfő reggel úgy tűnt, hogy a két nagy koalíció, de a középbal biztosan fehér lapot fog leadni, tehát üres szavazati lapot. Így még hétfőn folytatják a tárgyalásokat arról, hogy ki jöhetne számításba mint új jelölt – mondta a szakértő.

Molnár Anna szerint a baloldal a történész Andrea Riccardi nevét dobta be, de felvetődött több női jelölt is, Elisabetta Belloni pártfüggetlen diplomata, az igazságügyi miniszter Marta Cartabia vagy Maria Casellati, a Szenátus elnöke is jelöltként.

"Úgy tűnik – tette hozzá –, hogy a tárgyalások folytatódni fognak, hogy minél hamarabb megszülethessen a döntés."

Nyitókép: MTI/AP/LaPresse/Roberto Monaldo