Újabb vakcinákkal segít Ghánának Magyarország

Magyarország újabb 400 ezer koronavírus elleni vakcinával segít Ghánának, ezzel 3,8 millióra emelkedik az adományozott oltóanyagok száma, amelyekből 2,5 millió a kritikus helyzetben lévő Afrikába irányult - közölte a külgazdasági és külügyminiszter szerda este a közösségi oldalán.

Szijjártó Péter a Facebook-oldalára feltöltött videóban elmondta, folyamatosan érkeznek a világból az egyre rosszabb hírek a világjárvány kapcsán: újabb és újabb hullámokkal és variánsokkal néznek szembe az országok. A magyar diplomácia vezetője ennek okának azt nevezte, hogy számos országban még mindig rendkívül alacsony a lakosság átoltottsága.

Hozzátette: annak érdekében, hogy azokon a helyeken, ahol lassú az oltási kampány, felgyorsítsák a vakcinációt, a magyar kormány a korábbi 800 ezer után újabb 400 ezer vakcinát adományoz a 27 millió lakosú Ghánának. Az oltóanyag pénteken érkezik meg az afrikai országba - ismertette.

Szijjártó Péter szólt arról is, hogy Magyarország jó helyzetben van, mert minden ember, aki kéri az oltást, az megkaphatja az első, a második és a harmadik adagot is, valamint a magyar állam segíteni tud más országoknak is, így hozzájárulva ahhoz, hogy a "lehető legkevesebb új variáns jöjjön létre".

