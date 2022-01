Nem tudták megfékezni tüzet a parlament épületében Fokvárosban – videók

Hatalmas tűz keletkezett vasárnap reggel a dél-afrikai parlament épületében Fokvárosban.

"A tető kigyulladt, és a nemzetgyűlés épülete is lángokban áll – mondta Jermaine Carelse, a Fokvárosi Tűzoltóság és Mentőszolgálat szóvivője, aki erősítést kért a helyszínre. – A tüzet nem sikerült megfékezni, és repedések keletkeztek az épület falain."

#BREAKING: Firefighters are battling a large fire that has ripped through the Houses of Parliament in Cape Town, South Africa



"There have been reports of some walls showing cracks, which could indicate a collapse” Jermaine Carelse, of CT fire servicepic.twitter.com/LZTNH0Dzmu — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) January 2, 2022