Van egy ország, ahol már a negyedik oltást adják be

Izraelben a 60 év felettiek és az egészségügyi dolgozók megkaphatják a koronavírus elleni védőoltás negyedik adagját – jelentette be Naftali Bennett miniszterelnök.

A politikus erről azt követően beszélt, hogy egyeztetett a kérdésben illetékes szakértői csoporttal.

Hivatalának közleménye szerint Bennett kijelentette, Izrael polgárai a világon elsőként kapták meg a vakcina harmadik adagját, az ország továbbra is továbbra is élen jár azzal, hogy most a lakosok hozzájutnak a negyedikhez is. A kormányfő egyben felszólította azokat, akik megfelelnek a feltételeknek, hogy kérjék az oltást.

Az izraeli egészségügyi minisztérium közleménye szerint az immunhiányos emberek is megkaphatják a vakcina negyedik adagját, amelyet nekik, valamint a 60 év felettieknek és az egészségügyieknek

a harmadik injekció után legalább négy hónappal lehet beadni.

A miniszterelnöki hivatal beszámolt arról, hogy a kormányfő utasította az egészségügyi tárcát és az oltásokat kezelő egészségbiztosítási pénztárakat: készüljenek fel a vakcina negyedik adagjának oltási kampányára.

A nap folyamán Izrael bejelentette, hogy az omikron variáns megfékezése érdekében felvették az Egyesült Államokat, Kanadát és számos más országot a mintegy 50 államot tartalmazó "vörös" listára. Az ezen felsorolt országokba tilos az utazás.

A külföldi utazási korlátozások, amelyek már Franciaországra, az Egyesült Királyságra és a legtöbb afrikai országra vonatkoznak, szerdán lépnek hatályba, és legalább december 29-ig maradnak érvényben. A "vörös" listára újonnan felkerült még Németország, Belgium, Olaszország, Magyarország, Marokkó, Portugália, Svájc és Törökország.

Az intézkedések több százezer kettős állampolgárságú izraelit érintenek, különösen az Egyesült Államokban.

A miniszterelnök nemrégiben megvédte az egészségügyi korlátozásokat, amelyek szerinte azért szükségesek, hogy a járvány ötödik hulláma miatt ne legyen szükség újabb bezárásokra, és felszólította a lakosokat, hogy távmunkában dolgozzanak és oltassák be gyermekeiket.

Keddig 1148 megerősített és "nagyon valószínűen" az omikron variánshoz köthető megbetegedést jelentettek Izraelben,

a fertőzöttek több mint fele oltott ember volt - közölte az egészségügyi minisztérium.

A déli Beer-Sevában található Szoroka kórház bejelentette, hogy Izraelben valószínűleg az első, aki belehalt az omikron variáns okozta fertőzésbe, egy 60 éves férfi, aki több súlyos betegségben szenvedett.

Izrael 9,3 millió lakosából több mint 4,1 millióan kaptak három adag koronavírus elleni vakcinát. Az országban folyik az 5 és 11 év közötti gyermekek oltása is.

Nyitókép: MTI/AP/Oded Balilty