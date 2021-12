Kína zéró Covid-stratégiája egyre tarthatatlanabb, de nincs választási lehetőség

Egy éven át nagyon sikeresen alkalmazta Kína a zéró Covid-stratégiát: lezárások, tömeges tesztelés, szigorú karanténszabályok mellett a hátárzár is komoly volt. Mindennek eredményeként január vége óta egyetlen kínai sem halt bele a betegségbe.

Az utóbbi hetekben azonban az eddigiekhez képest még szigorúbb intézkedéseket vezettek be a CNN cikke szerint - már a kontaktok kontaktjaira is szigorú karantén várt, sőt: mindenkire, aki az igazolt fertőzöttekkel tág értelemben vett területen tartózkodott.

Tömegeket zártak be az intézkedések

Az elmúlt hét hétben ennek eredményeképp közel tízezer turista ragadt Belső-Mongóliában karanténban, a sanghaji Disneylandet egyetlen fertőzött miatt zárták be, vonatokat állítottak meg útjuk közepén, mert a rajtuk dolgozók között egyesek kontaktszemélyek voltak, illetve karanténban levő emberek háziállatait végezték ki távollétükben otthonaikban.

Ezek az intézkedések ez idáig sikeresen működtek, most azonban egy belső-mongóliai, az orosz határ közelében található területen 300 fertőzöttet találtak, a 150 ezres lakosú Manzhouli városának lakói pedig kilencedik alkalommal esnek át tömeges tesztelésen.

A hétvégén két városi alkalmazottat is kirúgtak helytelen járványügyi intézkedéseik miatt

- egyikük túl lassan intézkedett ezer kontaktszemély karanténjáról, másikuk pedig rosszul működtetett egy karanténhotelt.

Nő az elégedetlenség

A helyi tisztviselőket Kína-szerte büntetik a járványgócok nem megfelelő kezelése miatt: a zéró Covid-protokoll óriási nyomást gyakorol mindenkire, és bár az állami média továbbra is ezt a módszert élteti, helyi szinten egyre nagyobb az elégedetlenség miatta. Kanton, Peking, Sanghaj városai mellett több tartomány is folyamatosan számol be új esetekről.

Kína a világ utolsó országa, amely ragaszkodik a zéró Covidhoz:

a többi állam igyekszik együtt élni a vírussal. Az omikron hatására ugyanakkor a határzárak újra előkerültek sok helyen, ez pedig megerősíti a kínaiak határzárának jogosságát.

Nem adhatják fel

A Pekingi Egyetem kutatása szerint napi 630 ezer új megfertőződés következne be az országban, ha megnyitnák a határokat és elfelejtenék a szigort, ez pedig elviselhetetlen nyomást gyakorolna az egészségügyi ellátórendszerre. A kutatás szerint a zéró Covid stratégiája nem feladható hozzáállás egészen addig, amíg hatékonyabb kezelések és még hatékonyabb oltások nem állnak majd rendelkezésre.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Getty Images/Anthony Kwan