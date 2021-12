Jön a kötelező oltás New Yorkban, előzik az ezt tervező európai országokat

Az amerikai metropoliszban, ahol hétvégéig nyolc omikronos esetet fedeztek fel, a gyermekeknek is oltásra lesz szükségük ahhoz, hogy étterembe, fitneszlétesítményekbe és zárt terekbe szervezett kulturális programokon vehessenek részt, mivel az 5-11 év köztiektől is megkövetelik az igazolást.

Így már csak azok mentesülnek valamiféle oltási kötelezettség alól, akiknek életkoruk miatt nem tudnak még vakcinát ajánlani.

A 184 ezer munkaadót érintő intézkedés december 27-étől hatályos a CNBC cikke szerint, a benne szereplők szerint pedig minden 12 éves és idősebb munkavállalónak és vásárlónak igazolnia kell, hogy az említett időpontig alapimmunizációja megtörtént.

"Itt az omikron mint új tényező, itt a hidegebb időjárás, ami további kihívásokat fog okozni, itt a delta variáns és jönnek az ünnepi összejövetelek. Mi New Yorkban

úgy döntöttünk, hogy megelőző csapást mérünk, teszünk valami merészet azért, hogy megállítsuk a koronavírus további terjedését és csökkentsük a veszélyeket,

amelyeket mindannyiunkra nézve okoz" - mondta a polgármester.

A 11 év alatti gyerekektől azt követelik meg, hogy december 14-ig legalább egy adag vakcinát vegyenek fel. Ugyanilyen dátummal a következő tevékenységekben való részvétel is egy adag oltáshoz kötött lesz esetükben: tánc, sport, ének és zenekari zenélés.

De Blasio szerint a cél az, hogy a városnak nagy károkat okozó, 2020 márciusihoz hasonlatos lezárásokat elkerüljék jövőre.

"Nem engedhetjük, hogy ezek a korlátozások ismét életbe lépjenek,

nem állhat le New York, tovább kell haladnunk.

Az oltás és az oltási kötelezettség működik, ez a lényeg" - fogalmazott. Arról is beszélt, hogy az omikron közösségi terjedésére számít, amiről azt feltételezi, hogy kihívást jelent majd.

"Voltunk már itt, jártunk már ezen az úton. Tudjuk, mi történik, ha egy új változat tör be, különösen akkor ha az erősen fertőzőképes. De nem térhetünk vissza ahhoz, ami 2020-ban történt" - mondta.

New Yorkban naponta átlagosan 1500 új esetet fedeznek fel, az egészségügyi szakemberek a hideg időjárás és az omikron együttes jelenléte miatt esetszám-növekedésre számítanak.

A New York-i intézkedésre azt követően került sor, hogy a Biden-kormányzat kénytelen volt leállítani a 100 vagy annál több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásokra vonatkozó nemzeti vakcinázási és tesztelési követelmények végrehajtását és érvényesítését, hogy megfeleljen egy szövetségi bírósági végzésnek. Európai intézkedések Ausztria tervezi a kötelező vakcinázás bevezetését 2022 februárjától, és ez szerepel az új német kancellár tervei között is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig néhány napja arról beszélt, hogy tárgyalni kell az Európai Uniós kötelező oltásról.



Egyes szakmákban és foglalkozások esetén már korábban számos európai ország kötelezővé tette a koronavírus elleni oltás felvételét - jellemzően az egészségügyben és az oktatásban, ahogy Magyarországon is.

