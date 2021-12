Egészen elképesztő trükkel akarta megúszni kötelező oltását a fogorvos

Olasz lapinformációkra hivatkozva a HVG azt írja, egy olasz oltástagadó fogorvos egészen elképesztő módját választotta annak, hogy be is oltsák, meg ne is. Feljelentés lett a vége, nem ússza meg.

Ami a részleteket illeti, egy 57 éves biellai fogorvos, Guido Russo szilikonkarral jelentkezett a kötelező oltásra, de kiszúrták, hogy szilikonból van a kar, amit mutat, hisz hideg volt és gumiszerű. Az oltáskor először azt hitték, művégtagról van szó, és a másik karba kell majd adni az oltást, de gyorsan kiderült, hogy ez csak trükk, mivel a másik karjánál pontosan ugyanez volt a helyzet.

A csaló fogorvos nem csinált botrányt, udvariasan távozott a helyszínről a tudósítások szerint, ám nem kerülheti el, hogy bíróság elé álljon.

Nyitókép: MTI/Vajda János