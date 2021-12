Ursula von der Leyen: ideje gondolkodni a kötelező védőoltáson

Itt az ideje „elgondolkodni” a koronavírus elleni oltás kötelezővé tételén – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán. Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta, a döntés mindenképpen a tagállamok kormányai hoznák meg – szúra ki a Hvg.hu az AFP értesülését.

„Beszélnünk kell arról, hogyan tudjuk ösztönözni és esetleg kötelezővé is tenni a koronavírus elleni oltást az Európai Unión belül. Ebben a kérdésben közös álláspontra kell jutnunk. De úgy vélem, feltétlenül szükség van arra, hogy lefolytassuk ezt a vitát” – idézi Von der Leyent a francia hírügynökség.

#BREAKING Time to 'think about mandatory vaccination': EU chief pic.twitter.com/DLWQPZDZ82 — AFP News Agency (@AFP) December 1, 2021