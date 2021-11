Újabb részleteket hozott nyilvánosságra az ausztrál rendőrség Cleo Smith megtalálásának körülményeiről: eszerint a kislányt a család otthonától néhány kilométerre található házban felkapcsolt villany mellett, ébren találták meg az éjszaka közepén játék közben, írja a CNN.

A négyéves lányt egyelőre nem hallgatták ki az eseménnyel kapcsolatosan: Perth-ből érkeznek specialisták Carnarvonba, hogy ők beszéljenek az óvodás korú Cleóval arról, ami az elmúlt másfél hétben vele történt.

"My name is Cleo." pic.twitter.com/xiy59x4kjP — WA Police Force (@WA_Police) November 4, 2021