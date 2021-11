Az Ever Given is komolyan megszenvedte a szuezi kalandot – képek

Az Ever Given a maga 220 ezer tonnájával a világ egyik legnagyobb konténerhajója. Nagyjából akkora, mint a magyar Parlament, fedélzetén akár 20 ezer konténer is elfér. Miután március 23-án keresztbe fordult a Szuezi-csatornán, a helyi hatóságoknak hat napjukba tellett kiszabadítani a hajót, amelynek orra 24 kilométer per órás sebességgel a partszakaszba fúródott. A mentésben csaknem 30 ezer köbméter homokot és sarat távolítottak el a hajó környékéről.

A világ sokáig azzal volt elfoglalva, hogy mekkora károkat okozott a globális kereskedelemben az alig hatnapos fennakadás, most viszont az is kiderült, hogy mi történt a hajótesttel a „kényszerhorgonyzás" során – írja a Haszon.hu.

So, what does it look like when you run your bow into Asia at 13 knots and close the Suez Canal for six days in March?#EverGiven pic.twitter.com/pIzAPNvZse — Sal Mercogliano ?⚓????‍☠️ (@mercoglianos) November 2, 2021